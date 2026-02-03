Рейтинг@Mail.ru
00:28 03.02.2026 (обновлено: 00:35 03.02.2026)
Трамп заявил о создании стратегического резерва критических минералов
Президент США Дональд Трамп объявил о создании первого в истории Соединенных Штатов стратегического резерва критических минералов. РИА Новости, 03.02.2026
сша, в мире, дональд трамп
США, В мире, Дональд Трамп
© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 3 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп объявил о создании первого в истории Соединенных Штатов стратегического резерва критических минералов.
"Сегодня мы объявляем о создании стратегического резерва критически важных минералов США, первого в истории запаса критических минералов", - сказал Трамп во время церемонии в Белом доме.
Американский лидер добавил, что новый стратегический резерв необходим для нужд американской промышленности.
СШАВ миреДональд Трамп
 
 
