Трамп заявил о создании стратегического резерва критических минералов
Трамп заявил о создании стратегического резерва критических минералов - РИА Новости, 03.02.2026
Трамп заявил о создании стратегического резерва критических минералов
Президент США Дональд Трамп объявил о создании первого в истории Соединенных Штатов стратегического резерва критических минералов. РИА Новости, 03.02.2026
