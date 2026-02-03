https://ria.ru/20260203/tolchok-2071962390.html
В Азовском море зафиксировали повторный толчок магнитудой 2,2
В Азовском море зафиксировали повторный толчок магнитудой 2,2 - РИА Новости, 03.02.2026
В Азовском море зафиксировали повторный толчок магнитудой 2,2
Повторный толчок магнитудой 2,2 зафиксирован в очаге основного толчка, зафиксированного в понедельник в Азовском море у побережья Крыма, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T15:24:00+03:00
2026-02-03T15:24:00+03:00
2026-02-03T15:24:00+03:00
азовское море
республика крым
керчь
крымский федеральный университет
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889607242_0:40:3072:1768_1920x0_80_0_0_da14a20d84dbe73490c7c19949efd3b3.jpg
https://ria.ru/20260203/zemletryasenie-2071846596.html
азовское море
республика крым
керчь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889607242_256:0:2988:2048_1920x0_80_0_0_740e06333bea9d68f5d93e5e186cf53e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
азовское море, республика крым, керчь, крымский федеральный университет, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Азовское море, Республика Крым, Керчь, Крымский федеральный университет, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Азовском море зафиксировали повторный толчок магнитудой 2,2
РИА Новости: у берегов Крыма зафиксировали повторный толчок магнитудой 2,2