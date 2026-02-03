В Азовском море зафиксировали повторный толчок магнитудой 2,2

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости. Повторный толчок магнитудой 2,2 зафиксирован в очаге основного толчка, зафиксированного в понедельник в Азовском море у побережья Крыма, сообщила РИА Новости заместитель директора Института сейсмологии и геодинамики Крымского Федерального Университета Марина Бондарь.