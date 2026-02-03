Рейтинг@Mail.ru
15:24 03.02.2026
В Азовском море зафиксировали повторный толчок магнитудой 2,2
В Азовском море зафиксировали повторный толчок магнитудой 2,2
Повторный толчок магнитудой 2,2 зафиксирован в очаге основного толчка, зафиксированного в понедельник в Азовском море у побережья Крыма, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 03.02.2026
В Азовском море зафиксировали повторный толчок магнитудой 2,2

РИА Новости: у берегов Крыма зафиксировали повторный толчок магнитудой 2,2

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости. Повторный толчок магнитудой 2,2 зафиксирован в очаге основного толчка, зафиксированного в понедельник в Азовском море у побережья Крыма, сообщила РИА Новости заместитель директора Института сейсмологии и геодинамики Крымского Федерального Университета Марина Бондарь.
Землетрясение с магнитудой до 4.8, произошло днем в понедельник в Азовском море примерно в 80 километрах от Керчи. На побережье ощущались толчки 4-5 баллов. По данным МЧС, разрушений и пострадавших не зафиксировано.
"Был афтершок, очаг которого совпадает с основным толчком, энергетический класс землетрясения составил 8.0, магнитуда 2,2", - сказала Бондарь.
Это землетрясение неощутимо, слабое, отражает естественный ход сейсмической активности, мониторинг продолжается, добавила она.
Сейсмолог назвала причину землетрясения у берегов Крыма
