https://ria.ru/20260203/terakt-2071862748.html
ФСБ задержала иностранца, готовившего теракт в Подмосковье
ФСБ задержала иностранца, готовившего теракт в Подмосковье - РИА Новости, 03.02.2026
ФСБ задержала иностранца, готовившего теракт в Подмосковье
Силовики задержали иностранца, планировавшего взорвать энергообъект в Подмосковье, сообщили РИА Новости в ЦОС ФСБ. РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T09:52:00+03:00
2026-02-03T09:52:00+03:00
2026-02-03T11:05:00+03:00
происшествия
россия
московская область (подмосковье)
украина
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/03/2071878238_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_942f954aff30a5db3d5dcf9f522b37d4.jpg
https://ria.ru/20260202/fsb-2071636856.html
https://ria.ru/20260127/terakt-2070477738.html
россия
московская область (подмосковье)
украина
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/03/2071878238_261:0:1701:1080_1920x0_80_0_0_a070bc77e73613d92def58c93626ecf2.jpg
Допрос иностранного гражданина, причастного к подготовке террористического акта в Подмосковье
Видео допроса иностранного гражданина, причастного к подготовке диверсионно-террористического акта.
2026-02-03T09:52
true
PT0M38S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, московская область (подмосковье), украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва
Происшествия, Россия, Московская область (Подмосковье), Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Москва
ФСБ задержала иностранца, готовившего теракт в Подмосковье
ФСБ задержала иностранца, готовившего взрыв на энергообъекте в Подмосковье
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Силовики задержали иностранца, планировавшего взорвать энергообъект в Подмосковье, сообщили РИА Новости в ЦОС ФСБ.
"В Москве
задержан гражданин иностранного государства, 1996 года рождения, причастный к подготовке диверсионно-террористического акта <...> на одном из объектов энергетической инфраструктуры", — говорится в заявлении.
Член террористической организации, работающей на спецслужбы противника, завербовал мужчину через Telegram. Он должен был совершить подрыв с использованием СВУ, а затем выехать на Украину
и воевать против России
.
"Он (вербовщик. — Прим. ред.) дал мне две координаты ЛЭП и ТЭЦ, по которым нужно провести разведку. Когда я отправил видео и фотографии, которые сделал на данных объектах, он дал мне координаты схрона с самодельным взрывчатым веществом", — рассказал задержанный.
Силовики изъяли у него устройство фугасного действия с массой взрывчатого вещества пять килограммов, а также телефон, содержащий переписку с куратором. Он дал признательные показания.
Возбуждено уголовное дело о незаконном приобретении и ношении взрывных устройств и подготовке к диверсии, совершенной группой лиц по предварительному сговору.