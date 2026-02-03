ФСБ задержала иностранца, готовившего теракт в Подмосковье

"Он (вербовщик. — Прим. ред.) дал мне две координаты ЛЭП и ТЭЦ, по которым нужно провести разведку. Когда я отправил видео и фотографии, которые сделал на данных объектах, он дал мне координаты схрона с самодельным взрывчатым веществом", — рассказал задержанный.