Рейтинг@Mail.ru
ФСБ задержала иностранца, готовившего теракт в Подмосковье - РИА Новости, 03.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:52 03.02.2026 (обновлено: 11:05 03.02.2026)
https://ria.ru/20260203/terakt-2071862748.html
ФСБ задержала иностранца, готовившего теракт в Подмосковье
ФСБ задержала иностранца, готовившего теракт в Подмосковье - РИА Новости, 03.02.2026
ФСБ задержала иностранца, готовившего теракт в Подмосковье
Силовики задержали иностранца, планировавшего взорвать энергообъект в Подмосковье, сообщили РИА Новости в ЦОС ФСБ. РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T09:52:00+03:00
2026-02-03T11:05:00+03:00
происшествия
россия
московская область (подмосковье)
украина
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/03/2071878238_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_942f954aff30a5db3d5dcf9f522b37d4.jpg
https://ria.ru/20260202/fsb-2071636856.html
https://ria.ru/20260127/terakt-2070477738.html
россия
московская область (подмосковье)
украина
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Допрос иностранного гражданина, причастного к подготовке террористического акта в Подмосковье
Видео допроса иностранного гражданина, причастного к подготовке диверсионно-террористического акта.
2026-02-03T09:52
true
PT0M38S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/03/2071878238_261:0:1701:1080_1920x0_80_0_0_a070bc77e73613d92def58c93626ecf2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, московская область (подмосковье), украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва
Происшествия, Россия, Московская область (Подмосковье), Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Москва
ФСБ задержала иностранца, готовившего теракт в Подмосковье

ФСБ задержала иностранца, готовившего взрыв на энергообъекте в Подмосковье

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Силовики задержали иностранца, планировавшего взорвать энергообъект в Подмосковье, сообщили РИА Новости в ЦОС ФСБ.
Москве задержан гражданин иностранного государства, 1996 года рождения, причастный к подготовке диверсионно-террористического акта <...> на одном из объектов энергетической инфраструктуры", — говорится в заявлении.
Сотрудник ФСБ России - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
В ФСБ рассказали, кто готовил новую попытку теракта в Крыму
2 февраля, 09:54
Член террористической организации, работающей на спецслужбы противника, завербовал мужчину через Telegram. Он должен был совершить подрыв с использованием СВУ, а затем выехать на Украину и воевать против России.
"Он (вербовщик. — Прим. ред.) дал мне две координаты ЛЭП и ТЭЦ, по которым нужно провести разведку. Когда я отправил видео и фотографии, которые сделал на данных объектах, он дал мне координаты схрона с самодельным взрывчатым веществом", — рассказал задержанный.
Силовики изъяли у него устройство фугасного действия с массой взрывчатого вещества пять килограммов, а также телефон, содержащий переписку с куратором. Он дал признательные показания.
Возбуждено уголовное дело о незаконном приобретении и ношении взрывных устройств и подготовке к диверсии, совершенной группой лиц по предварительному сговору.
Допрос граждан, завербованных украинскими спецслужбами для совершения теракта - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
ФСБ предотвратила теракт в Свердловской области
27 января, 09:49
 
ПроисшествияРоссияМосковская область (Подмосковье)УкраинаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Москва
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала