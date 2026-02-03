https://ria.ru/20260203/syrskiy-2071850658.html
Сырский-младший предсказал отчиму трагический конец
Сырский-младший предсказал отчиму трагический конец - РИА Новости, 03.02.2026
Сырский-младший предсказал отчиму трагический конец
Пасынок главкома ВСУ Александра Сырского Иван считает, что киевский режим откажется от его отчима, как только перестанет нуждаться в его услугах. РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T08:32:00+03:00
2026-02-03T08:32:00+03:00
2026-02-03T11:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
александр сырский
киев
в мире
австралия
владимир путин
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/06/1976591985_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_2205b88541ffe94b2b7148d402275987.jpg
https://ria.ru/20260203/vsu-2071843383.html
https://ria.ru/20260202/peregovory-2071803136.html
киев
австралия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/06/1976591985_286:0:2954:2001_1920x0_80_0_0_cbd4036e20cbec1596bee3f3e36055d9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, александр сырский, киев, в мире, австралия, владимир путин, украина
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Александр Сырский, Киев, В мире, Австралия, Владимир Путин, Украина
Сырский-младший предсказал отчиму трагический конец
Сырский-младший: Киев избавится от отчима, как только он перестанет быть нужным