Рейтинг@Mail.ru
Сырский-младший предсказал отчиму трагический конец - РИА Новости, 03.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:32 03.02.2026 (обновлено: 11:30 03.02.2026)
https://ria.ru/20260203/syrskiy-2071850658.html
Сырский-младший предсказал отчиму трагический конец
Сырский-младший предсказал отчиму трагический конец - РИА Новости, 03.02.2026
Сырский-младший предсказал отчиму трагический конец
Пасынок главкома ВСУ Александра Сырского Иван считает, что киевский режим откажется от его отчима, как только перестанет нуждаться в его услугах. РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T08:32:00+03:00
2026-02-03T11:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
александр сырский
киев
в мире
австралия
владимир путин
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/06/1976591985_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_2205b88541ffe94b2b7148d402275987.jpg
https://ria.ru/20260203/vsu-2071843383.html
https://ria.ru/20260202/peregovory-2071803136.html
киев
австралия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/06/1976591985_286:0:2954:2001_1920x0_80_0_0_cbd4036e20cbec1596bee3f3e36055d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, александр сырский, киев, в мире, австралия, владимир путин, украина
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Александр Сырский, Киев, В мире, Австралия, Владимир Путин, Украина
Сырский-младший предсказал отчиму трагический конец

Сырский-младший: Киев избавится от отчима, как только он перестанет быть нужным

© Фото : офис президента УкраиныГлавнокомандующий ВСУ Александр Сырский
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© Фото : офис президента Украины
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Пасынок главкома ВСУ Александра Сырского Иван считает, что киевский режим откажется от его отчима, как только перестанет нуждаться в его услугах.
"От него избавятся, как только он перестанет быть нужным", — сказал Сырский-младший РИА Новости.
Украинский военнослужащий в Сумской области - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Боевики ВСУ бегут с позиций и бросают оружие в Сумской области
Вчера, 06:31
По его мнению, прозвища Мясник и Генерал 200, которые Александру Сырскому дали за большие потери, отражают не столько жестокость, сколько жесткость и хладнокровие в исполнении приказов.
В конце января издание "Страна.ua" писало, что в Киеве вновь обсуждается вопрос отставки Сырского с поста главкома. Отмечалось, что генерала критикуют за "совковый" подход к управлению войсками, безразличие к потерям и провалы по важным направлениям.
Приемный сын Александра Сырского Иван жил в его семье до 19 лет, а после развода родителей переехал в Австралию — вместе с братом и матерью. В марте 2024-го он обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой предоставить ему российское гражданство.
Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
"Они не могут". В США сделали заявление о переговорах России и Украины
2 февраля, 20:42
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныАлександр СырскийКиевВ миреАвстралияВладимир ПутинУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала