Приемный сын Сырского рассматривает возможность переезда в Россию - РИА Новости, 03.02.2026
03:48 03.02.2026
Приемный сын Сырского рассматривает возможность переезда в Россию
Проживающий в Австралии и выступающий против Киева пасынок главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, Иван Сырский, заявил РИА Новости, что вопрос с получением
киев, австралия, россия, александр сырский, владимир путин, вооруженные силы украины
Киев, Австралия, Россия, Александр Сырский, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Приемный сын Сырского рассматривает возможность переезда в Россию

© Фото : офис президента УкраиныГлавнокомандующий ВСУ Александр Сырский
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский
© Фото : офис президента Украины
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Архивное фото
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Проживающий в Австралии и выступающий против Киева пасынок главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, Иван Сырский, заявил РИА Новости, что вопрос с получением гражданства РФ пока приостановлен, в будущем он рассматривает возможность переезда в Россию.
"Обновлений (по поводу получения гражданства РФ - ред.) пока никаких нет. Возможность (переезда в Россию - ред.) рассматриваю, но это, как оказалось, очень долгий и финансово затратный процесс в порядке общей очереди. Поэтому пока на паузе", - сказал Сырский-младший в беседе с агентством.
Приемный сын Александра Сырского, Иван, жил в семье украинского военного до 19 лет, а после развода родителей переехал в Австралию - вместе с братом и матерью. В марте 2024 года он обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой предоставить ему российское гражданство.
Украинский военный
Друг Сырского допустил колоссальные потери среди личного состава ВСУ
22 января, 21:55
 
КиевАвстралияРоссияАлександр СырскийВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
