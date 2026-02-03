https://ria.ru/20260203/svjaschennik-2071993883.html
В РПЦ рассказали, нужны ли патрули против мата на улицах
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Патрули, следящие за тем, чтобы мат не употреблялся в общественных местах, создавать не нужно, сказал РИА Новости председатель Межрегионального общественного движения в защиту семьи, отцовства, материнства и детства "Православный родительский комитет" священник Вячеслав Клюев.
"Замечания делать нужно, не надо для этого никакие отдельные патрули создавать. Если уж мы проходим мимо песочницы, и там сидят детишки, и такой язык используют – надо подойти, остановиться и сделать замечание. Вот культура делать замечания – она утрачена… Если человек по каким-то причинам утратил ориентиры, перешел эти линии – мы должны напоминать, это наша публичная задача. Без всяких патрулей", – сказал священник РИА Новости.
Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой отмечают 3 февраля. Во вторник в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" прошла пресс-конференция, посвященная взаимодействию Церкви, государства и общества в борьбе с ненормативной лексикой.