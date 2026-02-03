В Кривом Роге жители перекрыли дорогу из-за отсутствия света

МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Жители Кривого Рога на Украине перекрыли дорогу из-за длительного отсутствия света, сообщает украинское издание "Страна.ua".
"Жители Кривого Рога перекрыли дорогу в знак протеста против длительного отсутствия света. Они рассказали, что живут в доме, которому за последние 48 часов свет дали однажды, на семь минут. При этом ни ДТЭК (украинская энергетическая компания – ред.), ни ЖЭК на жалобы не реагируют", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Массовые многочасовые отключения света начались на всей территории Украины 10 октября. Власти страны заявили о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах. К 11 октября ситуацию удалось стабилизировать, однако с 13 октября вновь стали вводиться аварийные графики отключения электроэнергии.
Глава украинского Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко 26 сентября указал, что на Украине предстоящей зимой ожидаются отключения газа из-за отсутствия запасов, температура в квартирах будет достигать 12-14 градусов тепла. Украинский эксперт по связи, глава Центра радиотехнологий Сергей Бескрестнов, предупреждая о трудной зиме с температурой в квартирах до плюс десяти градусов и частыми отключениями света, 26 октября посоветовал жителям Киева переждать зиму в сельских домах с печным отоплением.
Жители Киева перекрыли дороги из-за длительных отключений света
1 февраля, 17:55