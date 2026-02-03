Рейтинг@Mail.ru
В Кривом Роге жители перекрыли дорогу из-за отсутствия света - РИА Новости, 03.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:12 03.02.2026
https://ria.ru/20260203/svet-2072037690.html
В Кривом Роге жители перекрыли дорогу из-за отсутствия света
В Кривом Роге жители перекрыли дорогу из-за отсутствия света - РИА Новости, 03.02.2026
В Кривом Роге жители перекрыли дорогу из-за отсутствия света
Жители Кривого Рога на Украине перекрыли дорогу из-за длительного отсутствия света, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T20:12:00+03:00
2026-02-03T20:12:00+03:00
в мире
украина
кривой рог
киев
дтэк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014492978_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9d156b100ff34f079970d33a327cadea.jpg
https://ria.ru/20260201/ukraina-2071574291.html
украина
кривой рог
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014492978_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_fc4eadbf70ec9aca179320a977594056.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, кривой рог, киев, дтэк
В мире, Украина, Кривой Рог, Киев, ДТЭК
В Кривом Роге жители перекрыли дорогу из-за отсутствия света

В Кривом Роге жители перекрыли дорогу из-за длительного отсутствия света

© AP Photo / Adam GrayУкраинский флаг
Украинский флаг - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© AP Photo / Adam Gray
Украинский флаг. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Жители Кривого Рога на Украине перекрыли дорогу из-за длительного отсутствия света, сообщает украинское издание "Страна.ua".
"Жители Кривого Рога перекрыли дорогу в знак протеста против длительного отсутствия света. Они рассказали, что живут в доме, которому за последние 48 часов свет дали однажды, на семь минут. При этом ни ДТЭК (украинская энергетическая компания – ред.), ни ЖЭК на жалобы не реагируют", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Массовые многочасовые отключения света начались на всей территории Украины 10 октября. Власти страны заявили о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах. К 11 октября ситуацию удалось стабилизировать, однако с 13 октября вновь стали вводиться аварийные графики отключения электроэнергии.
Глава украинского Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко 26 сентября указал, что на Украине предстоящей зимой ожидаются отключения газа из-за отсутствия запасов, температура в квартирах будет достигать 12-14 градусов тепла. Украинский эксперт по связи, глава Центра радиотехнологий Сергей Бескрестнов, предупреждая о трудной зиме с температурой в квартирах до плюс десяти градусов и частыми отключениями света, 26 октября посоветовал жителям Киева переждать зиму в сельских домах с печным отоплением.
Киев - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
Жители Киева перекрыли дороги из-за длительных отключений света
1 февраля, 17:55
 
В миреУкраинаКривой РогКиевДТЭК
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала