Экс-судье из Сочи предъявили обвинение в превышении должностных полномочий
Экс-судье из Сочи предъявили обвинение в превышении должностных полномочий - РИА Новости, 03.02.2026
Экс-судье из Сочи предъявили обвинение в превышении должностных полномочий
Бывший судья из Сочи Валерий Слука обвиняется в превышении должностных полномочий и вынесении заведомо неправосудных решений, сообщили РИА Новости в СК России. РИА Новости, 03.02.2026
сочи
россия
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Бывший судья из Сочи Валерий Слука обвиняется в превышении должностных полномочий и вынесении заведомо неправосудных решений, сообщили РИА Новости в СК России.
По версии следствия, с 23 июня 2021 года по 8 июля 2022 года судья, превышая должностные полномочия, в нарушение территориальной подсудности необоснованно принял к производству исковые заявления граждан. Без фактического рассмотрения, исследования доказательств и привлечения к участию представителей ответчика и заинтересованных лиц, Слука вынес семь заведомо неправосудных решений, повлекших незаконное изъятие земельных участков в Сочи
из муниципальной собственности.
"В рамках расследования уголовного дела... 66-летнему бывшему судье Центрального районного суда города Сочи Валерию Слуке, полномочия которого досрочно прекращены, предъявлено обвинение в семи эпизодах превышения должностных полномочий и семи эпизодах вынесения заведомо неправосудных решений (часть 2 статьи 286 УК РФ
, часть 1 статьи 305 УК РФ)", - говорится в сообщении
.
В СК
РФ отметили, что в апелляционной инстанции решения судьи отменены и приняты новые решения об отказе в удовлетворении исков, земельные участки возвращены в муниципальную собственность.
"По ходатайству следователя судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствием проведены обыски в домовладениях фигуранта, расположенных на территории края и Республики Северная Осетия-Алания, в ходе которых изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела. Продолжается выполнение комплекса необходимых следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы", - добавили в надзорном ведомстве.