Экс-судье из Сочи предъявили обвинение в превышении должностных полномочий

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Бывший судья из Сочи Валерий Слука обвиняется в превышении должностных полномочий и вынесении заведомо неправосудных решений, сообщили РИА Новости в СК России.

"По ходатайству следователя судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствием проведены обыски в домовладениях фигуранта, расположенных на территории края и Республики Северная Осетия-Алания, в ходе которых изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела. Продолжается выполнение комплекса необходимых следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы", - добавили в надзорном ведомстве.