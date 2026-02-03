Рейтинг@Mail.ru
Экс-судью из Сочи, подозреваемого в превышении полномочий, арестовали
13:27 03.02.2026 (обновлено: 13:36 03.02.2026)
Экс-судью из Сочи, подозреваемого в превышении полномочий, арестовали
Экс-судью из Сочи, подозреваемого в превышении полномочий, арестовали

Статуя богини правосудия Фемиды
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
СОЧИ, 3 фев – РИА Новости. Арестован экс-судья Центрального районного суда Сочи Валерий Слука, задержанный сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю по подозрению в превышении должностных полномочий и вынесении заведомо неправосудных решений, следует из материалов, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Слуке избрали меру пресечения в виде ареста, говорится в документах в распоряжении РИА Новости.
По данным в документах, в действиях Слуки предусматриваются признаки преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 286 УК РФ - превышение должностных полномочий, а также частью 1 статьи 305 УК РФ - вынесение судьей заведомо неправомерного решения.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
В Воронеже шестерых человек арестовали за похищение подростков
2 февраля, 17:35
 
