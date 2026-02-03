Экс-судью из Сочи, подозреваемого в превышении полномочий, арестовали

СОЧИ, 3 фев – РИА Новости. Арестован экс-судья Центрального районного суда Сочи Валерий Слука, задержанный сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю по подозрению в превышении должностных полномочий и вынесении заведомо неправосудных решений, следует из материалов, которые есть в распоряжении РИА Новости.