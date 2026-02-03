Суд назначил дату рассмотрения иска Генпрокуратуры к Вороновскому

СОЧИ, 3 фев – РИА Новости. Центральный районный суд Сочи приступит к рассмотрению по существу иска Генеральной прокуратуры России по обращению в доход государства активов экс-депутата Госдумы Анатолия Вороновского 5 февраля, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Генпрокуратура РФ ранее подала антикоррупционный иск об обращении в доход государства активов Вороновского, Дорошенко и Карпенко. Всего в иске фигурируют 30 ответчиков и 19 третьих лиц. Как следует из документов, всего с 2016 года ответчики по иску получили не менее 2,8 миллиарда рублей коррупционным путем. Во вторник Центральный районный суд Сочи провел предварительные слушания по данному иску. Всего по делу Генеральной прокуратурой представлено более 60 томов материалов.
"Суд признает дело готовым к судебному разбирательству. Назначает открытое судебное заседание на 5 февраля 2026 года в 10.00 (мск - ред.)", - заявил судья.
Согласно материалам в распоряжении РИА Новости, Вороновский, вступив в январе 2016 года в должность министра транспорта Краснодарского края, решил получать незаконное вознаграждение от предприятий дорожного комплекса, привлекая для этого подконтрольных лиц, в том числе депутатов Дорошенко и Карпенко. Позднее, находясь на должности замгубернатора Краснодарского края, Вороновский также нарушал законодательный запрет на криминальное сращивание власти и бизнеса.
Став депутатом Госдумы, Вороновский продолжил использовать статус и продолжил оказывать влияние на управленческие решения органов региональной власти в области дорожной деятельности, подчеркивается в исковых материалах.
Госдума 2 декабря 2025 года на пленарном заседании приняла постановление о досрочном прекращении полномочий Вороновского на основании его заявления. В конце октября он был лишен неприкосновенности, после чего против него возбудили уголовное дело о получении особо крупной взятки. Как сообщали РИА Новости в правоохранительных органах, Вороновский в 2019-2020 годах, когда был замгубернатора Краснодарского края, получил, по версии следствия, взятку в виде имущества и оказания услуг более чем на 25 миллионов рублей от директора Дагомысского дорожного ремонтно-строительного управления.
