Суд в Воронеже продлил арест обвиняемому в педофилии учителю физкультуры
Суд в Воронеже продлил арест обвиняемому в педофилии учителю физкультуры - РИА Новости, 03.02.2026
Суд в Воронеже продлил арест обвиняемому в педофилии учителю физкультуры
Левобережный районный суд Воронежа продлил срок ареста физруку, обвиняемому в педофилии, до 5 марта, сообщили РИА Новости в аппарате судьи. РИА Новости, 03.02.2026
