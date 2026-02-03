Рейтинг@Mail.ru
Суд в Воронеже продлил арест обвиняемому в педофилии учителю физкультуры - РИА Новости, 03.02.2026
17:47 03.02.2026
Суд в Воронеже продлил арест обвиняемому в педофилии учителю физкультуры
Суд в Воронеже продлил арест обвиняемому в педофилии учителю физкультуры
происшествия, воронеж, россия
Происшествия, Воронеж, Россия
Суд в Воронеже продлил арест обвиняемому в педофилии учителю физкультуры

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Молоток судьи. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 3 фев - РИА Новости. Левобережный районный суд Воронежа продлил срок ареста физруку, обвиняемому в педофилии, до 5 марта, сообщили РИА Новости в аппарате судьи.
"Продлили до 5 марта", — сообщили в аппарате судьи.
Ранее лидер движения "Сдай педофила" Анна Левченко сообщила, что ей поступила информация о развращении 15-летней девочки учителем физкультуры школы №104 Воронежа. По информации Левченко, не менее пяти детей стали его жертвами за последнее время. Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 134 УК РФ "половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста" и по части 1 статьи 135 УК РФ "развратные действия".
ПроисшествияВоронежРоссия
 
 
