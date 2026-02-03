Суд отложил рассмотрение иска "Социум трейд" к Киркорову до весны

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Таганский суд Москвы отложил до весны рассмотрение иска АО "Социум трейд" к певцу Филиппу Киркорову о взыскании более 12 миллионов рублей задолженности по кредитному договору для достижения мирового соглашения между сторонами, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции.

Кузьмин заявлял РИА Новости, что в 2022 году Киркоров взял кредит у МКБ с условием, что вместо оплаты он выступит у них на корпоративе, "что и было сделано", однако истец просит взыскать более 12 миллионов рублей, включая пени.