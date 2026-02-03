https://ria.ru/20260203/sud-2072008266.html
Суд отложил рассмотрение иска "Социум трейд" к Киркорову до весны
Суд отложил рассмотрение иска "Социум трейд" к Киркорову до весны
Суд отложил рассмотрение иска "Социум трейд" к Киркорову до весны
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Таганский суд Москвы отложил до весны рассмотрение иска АО "Социум трейд" к певцу Филиппу Киркорову о взыскании более 12 миллионов рублей задолженности по кредитному договору для достижения мирового соглашения между сторонами, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции.
"В Таганском районном суде города Москвы
рассмотрение иска АО "Социум трейд" к Киркорову Филиппу Бедросовичу о взыскании сумм по договору займа, кредитному договору отложено для достижения мирового соглашения на 18 марта 2026 года", - сказали в суде.
Киркоров
во вторник присутствовал на заседании.
Представитель певца Роман Кузьмин отказался комментировать РИА Новости условия мирового соглашения из-за закрытого режима рассмотрения иска.
Как ранее отметили в суде, истец в лице АО "Социум Трейд" указал, что в 2022 году Киркоров получил кредит в Московском кредитном банке
на индивидуальных условиях. Впоследствии МКБ уступил право требования истцу, который просит взыскать с артиста оставшуюся задолженность.
Кузьмин заявлял РИА Новости, что в 2022 году Киркоров взял кредит у МКБ с условием, что вместо оплаты он выступит у них на корпоративе, "что и было сделано", однако истец просит взыскать более 12 миллионов рублей, включая пени.