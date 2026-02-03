Рейтинг@Mail.ru
17:32 03.02.2026
Подсудимых по делу о хищениях на фортификациях допросят в суде 4 февраля
происшествия, курск, владимир лукин
Происшествия, Курск, Владимир Лукин
КУРСК, 3 фев – РИА Новости. Допрос четырех подсудимых по уголовному делу о хищениях при строительстве фортификаций пройдет в Ленинском суде Курска 4 февраля, сообщили РИА Новости в пресс-службе судов региона.
Курский суд рассматривает дело о хищении 152 миллионов рублей при строительстве фортификационных сооружений, в котором обвиняются бывший генеральный директор АО "Корпорация развития Курской области" Владимир Лукин, его заместитель Игорь Грабин, экс-гендиректор компании "Интергазойл" Дмитрий Спиридонов и бывший директор ООО "КТК Сервис" Андрей Воловиков.
"Четвертого февраля пройдет допрос в Ленинском суде всех четверых подсудимых по делу о хищениях на фортификациях в Курской области", – сообщили агентству в пресс-службе судов региона.
