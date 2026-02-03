https://ria.ru/20260203/sud-2072005089.html
Подсудимых по делу о хищениях на фортификациях допросят в суде 4 февраля
Допрос четырех подсудимых по уголовному делу о хищениях при строительстве фортификаций пройдет в Ленинском суде Курска 4 февраля, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 03.02.2026
курск
