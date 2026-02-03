Житель Подмосковья получил три года условно за отрезанный мизинец

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Можайский суд Московской области приговорил к трем годам лишения свободы условно местного жителя, который на спор секатором отрезал знакомому мизинец, сообщили РИА Новости в суде.

"С. был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом" з" части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия). Приговором суда С. назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно", - сказала собеседница.

Как было установлено в суде, в августе прошлого года С. и его знакомый Д. распивали спиртные напитки на даче. Между приятелями возник словесный конфликт, точную причину которого они не помнят из-за сильного опьянения. В ходе перепалки Д. предложил своему товарищу отрезать ему пальцы руки садовым секатором и брал "на слабо", утверждая, что С. этого сделать не сможет.

В какой-то момент С. взял секатор и отсек своему визави мизинец. После чего он убрал отрезанный палец в морозилку, чтобы сохранить до приезда медиков, и стал оказывать первую помощь.

Потерпевший, испытывая шок, накинулся на своего обидчика, тогда С., отмахнувшись, ударил Д. по голове секатором.

Потерявший палец мужчина поступил в больницу в крайне тяжелом состоянии. Врачи констатировали ушиб головного мозга и травматическую ампутацию 5-го пальца левой кисти, которые осложнились развитием шока. Приживить отрезанный палец обратно медикам не удалось.