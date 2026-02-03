Рейтинг@Mail.ru
Житель Подмосковья получил три года условно за отрезанный мизинец - РИА Новости, 03.02.2026
16:00 03.02.2026
Житель Подмосковья получил три года условно за отрезанный мизинец
Житель Подмосковья получил три года условно за отрезанный мизинец - РИА Новости, 03.02.2026
Житель Подмосковья получил три года условно за отрезанный мизинец
Можайский суд Московской области приговорил к трем годам лишения свободы условно местного жителя, который на спор секатором отрезал знакомому мизинец, сообщили... РИА Новости, 03.02.2026
Житель Подмосковья получил три года условно за отрезанный мизинец

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМолоточек судьи
Молоточек судьи. Архивное фото
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Можайский суд Московской области приговорил к трем годам лишения свободы условно местного жителя, который на спор секатором отрезал знакомому мизинец, сообщили РИА Новости в суде.
"С. был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом" з" части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия). Приговором суда С. назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно", - сказала собеседница.
Как было установлено в суде, в августе прошлого года С. и его знакомый Д. распивали спиртные напитки на даче. Между приятелями возник словесный конфликт, точную причину которого они не помнят из-за сильного опьянения. В ходе перепалки Д. предложил своему товарищу отрезать ему пальцы руки садовым секатором и брал "на слабо", утверждая, что С. этого сделать не сможет.
В какой-то момент С. взял секатор и отсек своему визави мизинец. После чего он убрал отрезанный палец в морозилку, чтобы сохранить до приезда медиков, и стал оказывать первую помощь.
Потерпевший, испытывая шок, накинулся на своего обидчика, тогда С., отмахнувшись, ударил Д. по голове секатором.
Потерявший палец мужчина поступил в больницу в крайне тяжелом состоянии. Врачи констатировали ушиб головного мозга и травматическую ампутацию 5-го пальца левой кисти, которые осложнились развитием шока. Приживить отрезанный палец обратно медикам не удалось.
Подсудимый признал вину и раскаялся в содеянном. Он компенсировал расходы на лечение, потерпевший заявил в суде, что зла на своего знакомого не держит, и просил строго его не наказывать.
