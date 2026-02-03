https://ria.ru/20260203/sud-2071975205.html
Экс-судья Слука мог коллекционировать нацистскую атрибутику
Экс-судья Слука мог коллекционировать нацистскую атрибутику - РИА Новости, 03.02.2026
Экс-судья Слука мог коллекционировать нацистскую атрибутику
Экс-судья Центрального районного суда Сочи Валерий Слука, арестованный по подозрению в превышении должностных полномочий и вынесении заведомо неправосудных... РИА Новости, 03.02.2026
Экс-судья Слука мог коллекционировать нацистскую атрибутику
В коллекции сочинского экс-судьи Слуки нашли схожую с нацистской атрибутику
КРАСНОДАР, 3 фев – РИА Новости. Экс-судья Центрального районного суда Сочи Валерий Слука, арестованный по подозрению в превышении должностных полномочий и вынесении заведомо неправосудных решений, по всей видимости, коллекционировал нацистскую атрибутику, следует из материалов в распоряжении РИА Новости.
На фотоматериалах, с которыми ознакомилось РИА Новости, видны предметы, схожие с немецкими пистолетом-пулеметом МР-40 и гранатой М-24. На другом снимке - внешне похожий на немецкий кортик атрибут, на котором видна свастика.
Согласно фотоматериалам, в доме бывшего судьи найдены несколько ружей, пистолеты, ножи, коллекционные статуэтки и ловец снов, на кадрах видео можно заметить стоящие у дома Merced
es и внедорожник Toyo
ta.
По версии следствия, с 23 июня 2021 года по 8 июля 2022 года Слука необоснованно принял к производству иски граждан, без фактического рассмотрения и исследования доказательств, не привлекая к участию представителей ответчика и заинтересованных лиц, вынес семь заведомо неправосудных решений, повлекших незаконное изъятие земельных участков в Сочи из муниципальной собственности.
Один из эпизодов по делу Слуки связан с изъятием из собственности Сочи земли почти на 5 миллионов рублей, следует из материалов в распоряжении РИА Новости.
Всего Слуке вменяются семь эпизодов преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 286, частью 1 статьи 305 УК РФ
(превышение должностных полномочий и вынесение заведомо неправосудных решений). Его лишили судейской неприкосновенности и арестовали.