КРАСНОДАР, 3 фев – РИА Новости. Экс-судья Центрального районного суда Сочи Валерий Слука, арестованный по подозрению в превышении должностных полномочий и вынесении заведомо неправосудных решений, по всей видимости, коллекционировал нацистскую атрибутику, следует из материалов в распоряжении РИА Новости.

На фотоматериалах, с которыми ознакомилось РИА Новости, видны предметы, схожие с немецкими пистолетом-пулеметом МР-40 и гранатой М-24. На другом снимке - внешне похожий на немецкий кортик атрибут, на котором видна свастика.

Согласно фотоматериалам, в доме бывшего судьи найдены несколько ружей, пистолеты, ножи, коллекционные статуэтки и ловец снов, на кадрах видео можно заметить стоящие у дом а Merced es и внедорожни к Toyo ta.

По версии следствия, с 23 июня 2021 года по 8 июля 2022 года Слука необоснованно принял к производству иски граждан, без фактического рассмотрения и исследования доказательств, не привлекая к участию представителей ответчика и заинтересованных лиц, вынес семь заведомо неправосудных решений, повлекших незаконное изъятие земельных участков в Сочи из муниципальной собственности.

Один из эпизодов по делу Слуки связан с изъятием из собственности Сочи земли почти на 5 миллионов рублей, следует из материалов в распоряжении РИА Новости.