Формальная ошибка в иске не лишает права на судебную защиту, разъяснил ВС
15:39 03.02.2026
Формальная ошибка в иске не лишает права на судебную защиту, разъяснил ВС
Верховный суд России разъяснил, что формальная ошибка в иске не должна лишать граждан права на судебную защиту, сообщила пресс-служба судебной инстанции. РИА Новости, 03.02.2026
Формальная ошибка в иске не лишает права на судебную защиту, разъяснил ВС

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Верховный суд России разъяснил, что формальная ошибка в иске не должна лишать граждан права на судебную защиту, сообщила пресс-служба судебной инстанции.
Семья из Подмосковья обратилась в суд с требованием признать незаконной передачу квартиры взыскателю и вернуть ее в собственность. Ранее на жилье, которое являлось предметом залога, обратили взыскание из-за долга по кредиту. Право собственности на квартиру перешло коммерческой организации в рамках исполнительного производства, однако соответствующее постановление судебного пристава впоследствии признано незаконным. Исполнительное производство все еще не окончено, задолженность по кредиту не уменьшилась, хотя обращение взыскания на заложенное имущество было направлено именно на погашение долга.
Истцы на протяжении нескольких лет предпринимали попытки вернуть квартиру, однако суды отказывали им, ссылаясь сначала на ненадлежащий способ защиты – правоустанавливающие документы не были оспорены, а затем на пропуск срока исковой давности.
"ВС РФ, рассмотрев кассационную жалобу, указал, что в случае ненадлежащего формулирования истцом способа защиты при очевидности преследуемого им материально-правового интереса суд обязан самостоятельно определить, из какого правоотношения возник спор, и какие нормы права подлежат применению при разрешении дела с тем, чтобы обеспечить восстановление нарушенного права, за защитой которого обратился истец. Дело направлено на новое рассмотрение", - сказали в пресс-службе.
ВС РФ в Telegram-канале пояснил, что если из иска очевидно, какое право заявитель просит защитить, ограничиваться формальным отказом недопустимо. "Даже при ошибочном выборе способа защиты суд обязан сам определить характер спорных правоотношений и применить подлежащие нормы закона, чтобы обеспечить восстановление нарушенного права", - говорится в сообщении.
Заголовок открываемого материала