Заседание по делу экс-редактора URA.RU Аллаярова отложили
13:20 03.02.2026 (обновлено: 13:43 03.02.2026)
Заседание по делу экс-редактора URA.RU Аллаярова отложили
Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга назначил на 5 февраля очередное заседание по уголовному делу бывшего редактора URA.RU Дениса Аллаярова, обвиняемого в... РИА Новости, 03.02.2026
Заседание по делу экс-редактора URA.RU Аллаярова отложили

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 фев – РИА Новости. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга назначил на 5 февраля очередное заседание по уголовному делу бывшего редактора URA.RU Дениса Аллаярова, обвиняемого в покупке криминальных сводок, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Заседание откладывается на 5 февраля", – сказала судья.
Во вторник была допрошена в качестве свидетеля следователь, которая вела дело Аллаярова. Также гособвинение продолжило зачитывать и письменные материалы дела, в том числе стенограмму разговоров корреспондентов URA.RU и Аллаярова, где фигурировали документы, на основе которых якобы и были написаны новости на сайт агентства.
Как утверждает следствие, с мая 2024 года по март 2025 года за незаконное получение сводок редактор URA.RU Денис Аллаяров передавал начальнику отдела уголовного розыска отделения полиции №10 Екатеринбурга Андрею Карпову, который является его родным дядей, взятки на 120 тысяч рублей как лично, так и путем зачисления на банковские карты теперь уже бывшего полицейского и членов его семьи, которыми тот пользовался.
Не признающий вину Аллаяров находится в СИЗО. Пошедший на сделку со следствием и заключивший досудебное соглашение Карпов 25 ноября 2025 года Верх-Исетским районным судом столицы Урала был приговорен к четырем годам условно.
Денис Аллаяров - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Экс-редактор URA.RU заявил, что у него есть заботы поважнее работы
25 декабря 2025, 14:20
 
ПроисшествияЕкатеринбургУралUra.ru
 
 
