Суд признал незаконной конфискацию при обыске денег, полученных легально

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Верховный суд России признал незаконной конфискацию у осужденного денег, которые у него изъяли при обыске дома, если отсутствуют доказательства, что эти средства получены преступным путем, говорится в решении ВС РФ, которое имеется в распоряжении РИА Новости.

Согласно материалам дела, Замоскворецкий районный суд Москвы в 2023 году приговорил бывшего начальника отдела сопровождения проектов мобильных сервисов ГБУ "Инфогород" Олега Филимонова к 7 годам колонии общего режима по обвинению в мошенничестве, совершенном в группе лиц (часть 4 статьи 159 УК РФ ). Дело связано с реализацией госконтракта по работе системы отправки пользователям социально значимой информации по смс.

Суд удовлетворил гражданский иск заместителя генпрокурора РФ, взыскав с осужденных в солидарном порядке в пользу департамента информационных технологий Москвы 397,4 миллиона рублей. Также в доход государства конфискованы денежные средства на банковском счете, которые являлись вещественными доказательствами по делу и находились под арестом. Защитник Филимонова обжаловал решение в Верховном суде, считая незаконным конфискацию денежных средств, изъятых у осужденного в ходе обыска.

"Приговор Замоскворецкого районного суда Москвы… в отношении Филимонова Олега Владимировича в части конфискации вещественных доказательств - денежных средств в виде 3760 евро, 881 доллара США и 795 тысяч рублей, отменить. Уголовное дело в части разрешения вопроса о судьбе указанных выше вещественных доказательств передать для рассмотрения в Замоскворецкий районный суд… в ином составе суда", - говорится в решении.

Судебная коллегия ВС РФ отметила, что с конфискацией арестованных денег согласилась апелляционная инстанция и Второй кассационный суд общей юрисдикции.

"Суды вышестоящих инстанций не учли, что… в описательно-мотивировочной части обвинительного приговора, постановленного в общем порядке и предусматривающего конфискацию имущества, следует приводить доказательства того, что имущество, подлежащее конфискации, получено в результате совершения преступления или является доходами от этого имущества либо использовалось или предназначалось для использования в качестве орудия, оборудования или иного средства совершения преступления либо для финансирования терроризма, экстремистской деятельности, организованной группы, а также обоснование решения о конфискации", - отмечается в документе.

В высшей судебной инстанции отметили, что в обжалуемом приговоре нет как мотивированных суждений суда по вопросу конфискации имущества, так и указания на доказательства, на основе которых суд решил, что изъятые при обыске деньги относятся к подлежащему конфискации имуществу.

"В соответствии с пунктом 4.1 части 3 статьи 81 УПК РФ конфискации подлежат деньги, признанные вещественными доказательствами, указанными в пунктах "а" - "в" части 1 статьи 104.1 УК РФ. В иных случаях, как это следует из пункта 4 части 3 статьи 81 УПК РФ, деньги, ценности и иное имущество подлежат возвращению законному владельцу", - подчеркнули в ВС РФ.