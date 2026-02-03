https://ria.ru/20260203/sud-2071893539.html
Суд оставил под стражей двух детей депутата Госдумы Дорошенко
Суд оставил под стражей двух детей депутата Госдумы Дорошенко - РИА Новости, 03.02.2026
Суд оставил под стражей двух детей депутата Госдумы Дорошенко
Краснодарский краевой суд оставил под стражей двоих детей депутата Госдумы Андрея Дорошенко по делу о мошенничестве, сообщили РИА Новости в объединенной...
Суд оставил под стражей двух детей депутата Госдумы Дорошенко
