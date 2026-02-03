Рейтинг@Mail.ru
Суд оставил под стражей двух детей депутата Госдумы Дорошенко - РИА Новости, 03.02.2026
11:50 03.02.2026
Суд оставил под стражей двух детей депутата Госдумы Дорошенко
Суд оставил под стражей двух детей депутата Госдумы Дорошенко
происшествия, краснодарский край, россия, краснодарский краевой суд, госдума рф, генеральная прокуратура рф
Происшествия, Краснодарский край, Россия, Краснодарский краевой суд, Госдума РФ, Генеральная прокуратура РФ
Суд оставил под стражей двух детей депутата Госдумы Дорошенко

Дети депутата ГД Дорошенко не смогли обжаловать арест по делу о мошенничестве

Статуя богини Фемиды. Архивное фото
КРАСНОДАР, 3 фев – РИА Новости. Краснодарский краевой суд оставил под стражей двоих детей депутата Госдумы Андрея Дорошенко по делу о мошенничестве, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.
"Мера - без изменений", - сказали в пресс-службе судов региона.
Эльдару и Милане Дорошенко вменяется мошенничество в особо крупном размере либо совершенное организованной группой (часть 4 статьи 159 УК РФ), следует из картотеки судов Краснодарского краевого суда, где рассматривалась апелляция.
Генпрокуратура ранее подала антикоррупционный иск об обращении в доход государства активов Вороновского, в декабре лишенного мандата депутата ГД, Андрея Дорошенко и депутата законодательного собрания Краснодарского края Александра Карпенко. Всего в иске фигурируют 30 ответчиков и 19 третьих лиц. Среди них - Эльдар и Милана Дорошенко. Судебные приставы наложили арест на имущество Вороновского, Дорошенко и Карпенко в качестве обеспечительных мер.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
Предполагаемому взяткодателю по делу Вороновского смягчили приговор
2 февраля, 18:31
 
ПроисшествияКраснодарский крайРоссияКраснодарский краевой судГосдума РФГенеральная прокуратура РФ
 
 
Заголовок открываемого материала