Апелляция подтвердила взыскание с Euroclear Bank по иску Сбербанка - РИА Новости, 03.02.2026
11:43 03.02.2026
Апелляция подтвердила взыскание с Euroclear Bank по иску Сбербанка
Апелляция подтвердила взыскание с Euroclear Bank по иску Сбербанка - РИА Новости, 03.02.2026
Апелляция подтвердила взыскание с Euroclear Bank по иску Сбербанка
Девятый арбитражный апелляционный суд поддержал взыскание с бельгийского Euroclear Bank около 105 миллионов долларов (около 8,1 миллиарда рублей по текущему... РИА Новости, 03.02.2026
экономика, москва, сбербанк россии, citi, ubs
Экономика, Москва, Сбербанк России, Citi, UBS
Апелляция подтвердила взыскание с Euroclear Bank по иску Сбербанка

Апелляция подтвердила взыскание с Euroclear Bank $105 млн по иску Сбербанка

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска Сбербанка
Вывеска Сбербанка - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Вывеска Сбербанка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Девятый арбитражный апелляционный суд поддержал взыскание с бельгийского Euroclear Bank около 105 миллионов долларов (около 8,1 миллиарда рублей по текущему курсу) в пользу Сбербанка, сообщил РИА Новости источник, знакомый с деталями разбирательства.
Суд во вторник частично изменил решение арбитражного суда Москвы, который в сентябре по иску Сбербанка взыскал с крупного европейского депозитария около 105,4 миллиона долларов. По словам собеседника агентства, в апелляционной инстанции истец отказался от иска в незначительной части – на сумму около 0,5 миллионов долларов. В оставшейся части решение подтверждено.
Стенд ОАО АК Транснефть - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Апелляция утвердила взыскание с Euroclear Bank в пользу "Транснефти"
19 января, 18:01
В этом иске были заявлены требования о взыскании убытков в размере заблокированного ответчиком из-за антироссийских санкций дохода по производным финансовым инструментам, принадлежащим истцу и учитываемым на счетах двух российских депозитариев в Euroclear Bank – АО "Санкт-Петербургский расчетно-депозитарный центр" и АО НКО "Национальный расчетный депозитарий".
Речь, в частности, идет о варрантах, выпущенных эмитентами Citi, Natixis, нотах, привязанных к стоимости базовых активов эмитента UBS AG, нотах, привязанных к акциям эмитента Societe Generale. По словам юриста истца в суде, еще до включения Сбербанка и депозитариев в санкционные списки ответчик заблокировал выплату доходов по этим инструментам.
Представитель ответчика заявил в суде, что он руководствовался регулированием Евросоюза, которым были запрещены операции с лицами, находившимися под контролем государства или лиц из санкционного списка. Он также отметил, что свой доход истец должен получить по альтернативному механизму, предусмотренному президентским указом №665.
Европейские страны в 2022 году ввели санкции против Национального расчётного депозитария (НРД). В результате денежные средства и ценные бумаги российских клиентов были заблокированы на счетах НРД в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream. Также под блокировку подпали средства на счетах НРД в иностранных банках-корреспондентах.
Многие российские банки, компании и физлица подали в российские суды иски к бельгийскому Euroclear Bank и люксембургской Clearstream Bаnking, связанные с заморозкой активов.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Стала известна сумма заблокированных в ЕС активов Банка России
28 января, 22:42
 
