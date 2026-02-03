Апелляция подтвердила взыскание с Euroclear Bank по иску Сбербанка

МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Девятый арбитражный апелляционный суд поддержал взыскание с бельгийского Euroclear Bank около 105 миллионов долларов (около 8,1 миллиарда рублей по текущему курсу) в пользу Сбербанка, сообщил РИА Новости источник, знакомый с деталями разбирательства.

Суд во вторник частично изменил решение арбитражного суда Москвы , который в сентябре по иску Сбербанка взыскал с крупного европейского депозитария около 105,4 миллиона долларов. По словам собеседника агентства, в апелляционной инстанции истец отказался от иска в незначительной части – на сумму около 0,5 миллионов долларов. В оставшейся части решение подтверждено.

В этом иске были заявлены требования о взыскании убытков в размере заблокированного ответчиком из-за антироссийских санкций дохода по производным финансовым инструментам, принадлежащим истцу и учитываемым на счетах двух российских депозитариев в Euroclear Bank – АО "Санкт-Петербургский расчетно-депозитарный центр" и АО НКО "Национальный расчетный депозитарий".

Речь, в частности, идет о варрантах, выпущенных эмитентами Citi , Natixis, нотах, привязанных к стоимости базовых активов эмитента UBS AG, нотах, привязанных к акциям эмитента Societe Generale . По словам юриста истца в суде, еще до включения Сбербанка и депозитариев в санкционные списки ответчик заблокировал выплату доходов по этим инструментам.

Представитель ответчика заявил в суде, что он руководствовался регулированием Евросоюза, которым были запрещены операции с лицами, находившимися под контролем государства или лиц из санкционного списка. Он также отметил, что свой доход истец должен получить по альтернативному механизму, предусмотренному президентским указом №665.

Европейские страны в 2022 году ввели санкции против Национального расчётного депозитария (НРД) . В результате денежные средства и ценные бумаги российских клиентов были заблокированы на счетах НРД в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream. Также под блокировку подпали средства на счетах НРД в иностранных банках-корреспондентах.