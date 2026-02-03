Суд отклонил иск Росприроднадзора к бывшей "дочке" IKEA

МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Арбитражный суд Московской области отклонил иск Росприроднадзора, требовавшего взыскать более 110 миллионов рублей с ООО "Торг", бывшей структуры прекратившего работу в России шведского мебельного ритейлера IKEA, следует из материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости.