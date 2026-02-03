Рейтинг@Mail.ru
Суд отклонил иск Росприроднадзора к бывшей "дочке" IKEA
09:30 03.02.2026
Суд отклонил иск Росприроднадзора к бывшей "дочке" IKEA
Суд отклонил иск Росприроднадзора к бывшей "дочке" IKEA
Арбитражный суд Московской области отклонил иск Росприроднадзора, требовавшего взыскать более 110 миллионов рублей с ООО "Торг", бывшей структуры прекратившего работу в России шведского мебельного ритейлера IKEA
РИА Новости
2026
РИА Новости
Новости
РИА Новости
Суд отклонил иск Росприроднадзора к бывшей "дочке" IKEA

Вывеска магазина IKEA
Вывеска магазина IKEA. Архивное фото
МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Арбитражный суд Московской области отклонил иск Росприроднадзора, требовавшего взыскать более 110 миллионов рублей с ООО "Торг", бывшей структуры прекратившего работу в России шведского мебельного ритейлера IKEA, следует из материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
В этом иске, поданном в апреле 2025 года, Росприроднадзор требовал взыскать с ответчика сумму экологического сбора за 2023 год. "В иске отказать полностью", - приводится в карточке дела результат разбирательства.
Экологический сбор появился в России в 2014 году в рамках концепции расширенной ответственности производителей, предполагающей обязанность производителей и импортеров нести ответственность за утилизацию тех товаров, которые они произвели или ввезли, и той упаковки, которую они использовали при выпуске этих товаров на рынок. Если у компании нет возможности утилизировать самостоятельно, она обязана заплатить экологический сбор.
IKEA - крупнейшая в мире розничная сеть торговли товарами для обустройства дома, основана в 1943 году в Швеции. С 2000 года компания открыла в России 26 магазинов, большая часть из которых располагалась в Московском регионе. В марте 2022 года компания сообщила, что приостанавливает все продажи в России, а в июне - что не видит возможности их возобновить в обозримом будущем. К осени 2023 года IKEA продала свои российские фабрики, торговые центры "Мега" выкупил Газпромбанк, товарные остатки приобрел "Яндекс Маркет".
Глава Росприроднадзора Светлана Радионова в мае прошлого года сообщала, что сумма экологического сбора в 2025 году в России составила 19,7 миллиарда рублей, это в 2,8 раза больше, чем планировалось.
