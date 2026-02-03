Рейтинг@Mail.ru
"Башкирские теплосети" в суде помирились с центром адаптации Джеффа Монсона
03.02.2026
"Башкирские теплосети" в суде помирились с центром адаптации Джеффа Монсона
"Башкирские теплосети" в суде помирились с центром адаптации Джеффа Монсона
"Башкирские теплосети" в суде помирились с центром адаптации Джеффа Монсона

МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Арбитражный суд Башкирии утвердил мировое соглашение в деле по иску компании "Башкирские распределительные тепловые сети", обеспечивающей теплом и горячей водой крупнейшие города республики, о взыскании более 200 тысяч рублей долга с уфимской автономной некоммерческой организации "Центр социальной адаптации Джеффри Монсона", говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Иск был заявлен в июне о взыскании задолженности по лицевому счету за период январь-март 2025 года в размере более 202 тысяч рублей, пени за период с 11 марта по 12 июня в размере около 4 тысяч рублей, с продолжением начисления пени с 13 июня по день фактического исполнения обязательств по уплате долга.
Пока шло разбирательство, ответчик частично погасил долг. По условиям мирового соглашения, оставшуюся часть – около 95 тысяч рублей долга с марта по апрель 2025 года и около 40 тысяч рублей пени – АНО "ЦСА Джеффри Монсона" обязалось погасить тремя платежами к 15 мая 2026 года.
После утверждения мирового соглашения суд в Уфе прекратил производство по делу.
Президент России Владимир Путин в 2018 году предоставил российское гражданство американскому бойцу смешанных единоборств Джеффри Монсону. Получение российского гражданства Монсону было одобрено еще в декабре 2015 года, а о желании стать гражданином России боец заявил в марте 2013 года. Монсон известен своими симпатиями к России и ее советскому прошлому.
По данным ЕГРЮЛ, АНО "Центр социальной адаптации Джеффри Монсона" была зарегистрирована в феврале 2024 года. Ее единственным учредителем является Монсон. Основной вид деятельности – "предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания, не включенных в другие группировки". Организация занимается благотворительностью – в частности, в 2024 году проводила сбор средств для пострадавших от паводка в Оренбургской области.
