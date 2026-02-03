Рейтинг@Mail.ru
У школьника, стрелявшего в Уфе, был кухонный нож, сообщил глава Башкирии
11:58 03.02.2026 (обновлено: 12:29 03.02.2026)
У школьника, стрелявшего в Уфе, был кухонный нож, сообщил глава Башкирии
Кухонный металлический нож был у подростка, стрелявшего в гимназии Уфы, сообщил журналистам глава Башкирии Радий Хабиров во вторник. РИА Новости, 03.02.2026
происшествия, уфа, радий хабиров
Происшествия, Уфа, Радий Хабиров
УФА, 3 фев - РИА Новости. Кухонный металлический нож был у подростка, стрелявшего в гимназии Уфы, сообщил журналистам глава Башкирии Радий Хабиров во вторник.
"У него был нож небольшой, нож такой кухонный, он металлический, на него сработало. Но, как здесь первично говорят, у всех детей есть что-то металлическое. Но тем не менее сам факт, что первая линия защиты, первый контур, не сработал", - отметил глава региона.
После ЧП в уфимской гимназии возбудили дело о покушении на убийство
ПроисшествияУфаРадий Хабиров
 
 
