Минпросвещения Башкирии выяснит обстоятельства стрельбы в гимназии в Уфе - РИА Новости, 03.02.2026
11:26 03.02.2026
Минпросвещения Башкирии выяснит обстоятельства стрельбы в гимназии в Уфе
Минпросвещения Башкирии устанавливает обстоятельства инцидента в гимназии №16 Уфы, где девятиклассник принес с собой пневматическое оружие, сообщили РИА Новости РИА Новости, 03.02.2026
происшествия, уфа, республика башкортостан, радий хабиров
Происшествия, Уфа, Республика Башкортостан, Радий Хабиров
Минпросвещения Башкирии выяснит обстоятельства стрельбы в гимназии в Уфе

Минпросвещения Башкирии выясняет обстоятельства стрельбы в гимназии Уфы

© Фото : соцсетиЛюди у школы в Уфе после нападения
Люди у школы в Уфе после нападения - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© Фото : соцсети
Люди у школы в Уфе после нападения
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 фев - РИА Новости. Минпросвещения Башкирии устанавливает обстоятельства инцидента в гимназии №16 Уфы, где девятиклассник принес с собой пневматическое оружие, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Во вторник утром глава Башкирии Радий Хабиров сообщал, что девятиклассник открыл стрельбу из страйкбольного автомата в уфимской гимназии №16, пострадавших нет, подростка задержали. По предварительным данным полиции, школьник из пластикового пневматического автомата несколько раз выстрелил в учителя и трех одноклассников и взорвал петарду. Республиканское СУСК возбудило дела о покушении на убийство и халатности.
"На место происшествия выехали сотрудники министерства просвещения Республики Башкортостан, совместно с правоохранительными органами проводится работа по установлению всех обстоятельств произошедшего", - сказали агентству в пресс-службе.
На месте стрельбы в гимназии №16 в Уфе - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
В МВД раскрыли детали ЧП в уфимской гимназии
ПроисшествияУфаРеспублика БашкортостанРадий Хабиров
 
 
