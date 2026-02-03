Минпросвещения Башкирии выяснит обстоятельства стрельбы в гимназии в Уфе

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 фев - РИА Новости. Минпросвещения Башкирии устанавливает обстоятельства инцидента в гимназии №16 Уфы, где девятиклассник принес с собой пневматическое оружие, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Во вторник утром глава Башкирии Радий Хабиров сообщал, что девятиклассник открыл стрельбу из страйкбольного автомата в уфимской гимназии №16, пострадавших нет, подростка задержали. По предварительным данным полиции, школьник из пластикового пневматического автомата несколько раз выстрелил в учителя и трех одноклассников и взорвал петарду. Республиканское СУСК возбудило дела о покушении на убийство и халатности.
"На место происшествия выехали сотрудники министерства просвещения Республики Башкортостан, совместно с правоохранительными органами проводится работа по установлению всех обстоятельств произошедшего", - сказали агентству в пресс-службе.
В МВД раскрыли детали ЧП в уфимской гимназии
Вчера, 10:01