По теме стратстабильности нельзя забывать о союзниках США, заявил Песков

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Обсуждая будущую систему стратегической стабильности, нельзя абстрагироваться от ядерного потенциала союзников США - Великобритании и Франции, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Для нас важно, что, обсуждая будущую систему стратстабильности, мы не можем абстрагироваться от ядерных потенциалов союзников Соединенных Штатов в Европе, а именно Великобритании и Франции. Без этого точно дальнейшее обсуждение будет невозможным. Об этом тоже неоднократно говорил президент Путин", - сказал Песков журналистам.
Срок действия договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) истекает 5 февраля 2026 года. Президент РФ Владимир Путин объявил, что РФ готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с Договором о стратегических наступательных вооружениях. Он пояснил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью. Президент США Дональд Трамп назвал предложение Путина по ДСНВ хорошей идей, сообщал ряд СМИ.