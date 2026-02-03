Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Стармер может уволить главу аппарата, чтобы удержаться у власти - РИА Новости, 03.02.2026
04:37 03.02.2026
https://ria.ru/20260203/starmer-2071835026.html
СМИ: Стармер может уволить главу аппарата, чтобы удержаться у власти
СМИ: Стармер может уволить главу аппарата, чтобы удержаться у власти
Новости
Кир Стармер
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер может уволить главу своего аппарата Моргана Максуини, чтобы удержаться у власти после местных выборов в мае, поскольку именно Максуини сыграл ключевую роль в назначении экс-посла Британии в США Питера Мандельсона, связанного с финансистом Джефрри Эпштейном, сообщает британская газета i Paper со ссылкой на депутатов парламента от Лейбористской партии и источники в ней.
Как пишет издание, по прогнозам, лейбористы проиграют на местных выборах.
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
Дмитриев назвал десять скандалов в Британии при Стармере
2 февраля, 19:56
"До мая против Кира никто выступать не будет, но потом, чтобы спасти свою должность премьера, ему понадобится жертвенный агнец", - заявил газете неназванный источник в британском правительстве.
По мнению собеседника i Paper, уйти придется кому-то высокопоставленному, поскольку выбор стоит между самим Стармером и кем-то, близким к нему. Другой источник добавил, что в идеале премьеру стоило бы провести перестановки, но для этого, скорее всего, ему не хватит полномочий.
"Эта идея снова появилась после истории с Мандельсоном на выходных, потому что, очевидно, именно Морган в основном проталкивал его назначение", - отметил собеседник издания.
Принц Эндрю Альберт Кристиан Эдвард - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
Стармер призвал брата короля Британии дать показания в США по делу Эпштейна
31 января, 23:54
Ряд других источников выступили против предположения об увольнении Максуини, заявив, что, если Стармер уволит его, значит, он "чокнулся", поскольку на нем держится вся работа Даунинг-стрит. Еще один источник добавил, что премьер полностью поддерживает Максуини.
В понедельник Мандельсон на фоне скандала из-за связей с Эпштейном заявил о том, что выходит из Лейбористской партии. Он был уволен со своего поста посла в США из-за связей с Эпштейном еще в сентябре 2025 года. Представитель премьер-министра Соединенного Королевства Кира Стармера на фоне возобновления скандала заявил, что Мандельсон должен быть исключен из Палаты лордов британского парламента.
В сентябре 2025 года газета Sun писала, что в 2008 году Мандельсон заверял Эпштейна в "любви друзей" на фоне дела против финансиста о принуждении несовершеннолетней девушки к проституции. Издание отмечает, что незадолго до того, как Эпштейн был приговорен к 18 месяцам тюрьмы после сделки со следствием, Мандельсон призывал его "бороться за досрочное освобождение". Экс-посол в письмах выразил гнев по поводу процесса против Эпштейна в США и призвал финансиста отнестись к нему "философски".
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер во время визита в Китай - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Стармер пообедал галлюциногенными грибами в Пекине, пишут СМИ
30 января, 16:43
 
