Иран проведет переговоры с США в ближайшие дни - РИА Новости, 03.02.2026
23:43 03.02.2026
Иран проведет переговоры с США в ближайшие дни
Иран проведет переговоры с США в ближайшие дни
Иран проведет переговоры с США в ближайшие дни, сейчас Тегеран ведет консультации, чтобы определить окончательное место переговоров с Вашингтоном, заявил... РИА Новости, 03.02.2026
в мире, иран, сша, тегеран (город)
В мире, Иран, США, Тегеран (город)
Иран проведет переговоры с США в ближайшие дни

МИД Ирана: страна проведет переговоры с США в ближайшие дни

CC BY 2.0 / sipo / Здание МИД Ирана в Тегеране
Здание МИД Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
CC BY 2.0 / sipo /
Здание МИД Ирана в Тегеране. Архивное фото
МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Иран проведет переговоры с США в ближайшие дни, сейчас Тегеран ведет консультации, чтобы определить окончательное место переговоров с Вашингтоном, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.
"Проведение переговоров запланировано на ближайшие дни. Сейчас ведутся консультации для определения места проведения переговоров, о котором будет объявлено, как только оно будет окончательно согласовано", - сказал Багаи, его слова приводит иранское агентство Nour News.
В миреИранСШАТегеран (город)
 
 
