Иран проведет переговоры с США в ближайшие дни
Иран проведет переговоры с США в ближайшие дни - РИА Новости, 03.02.2026
Иран проведет переговоры с США в ближайшие дни
Иран проведет переговоры с США в ближайшие дни, сейчас Тегеран ведет консультации, чтобы определить окончательное место переговоров с Вашингтоном, заявил... РИА Новости, 03.02.2026
Иран проведет переговоры с США в ближайшие дни
МИД Ирана: страна проведет переговоры с США в ближайшие дни