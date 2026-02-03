https://ria.ru/20260203/ssha-2072060005.html
США впервые за три с половиной года импортировали из России свинец
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Соединенные Штаты в ноябре прошлого года впервые за более чем три с половиной года импортировали из России свинец, выяснило РИА Новости, изучив данные американской статслужбы.
Так, стоимость первых с апреля 2022 года поставок необработанного свинца составила 49,5 тысячи долларов. Свинец - широко используемый в промышленности металл. Применяется, например, для защиты от радиации, создания автомобильных аккумуляторов, производства цемента и даже хрусталя.
Последние поставки в 2022 году составили 6,7 миллиона долларов в январе, 286,5 тысяч в феврале, 6,7 миллиона в марте и почти 161 тысячу долларов в апреле.
В ноябре Штаты импортировали необработанный свинец из девяти стран, среди которых Россия
расположилась на восьмом месте.
В пятерку лидеров вошли Австралия
(с поставками на 47,7 миллиона долларов), Канада
(на 35,2 миллиона), Южная Корея
(на 25,8 миллиона), Мексика
(на 25,6 миллиона) и Великобритания
(на 2,3 миллиона долларов).