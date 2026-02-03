США впервые за три с половиной года импортировали из России свинец

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Соединенные Штаты в ноябре прошлого года впервые за более чем три с половиной года импортировали из России свинец, выяснило РИА Новости, изучив данные американской статслужбы.

Так, стоимость первых с апреля 2022 года поставок необработанного свинца составила 49,5 тысячи долларов. Свинец - широко используемый в промышленности металл. Применяется, например, для защиты от радиации, создания автомобильных аккумуляторов, производства цемента и даже хрусталя.

Последние поставки в 2022 году составили 6,7 миллиона долларов в январе, 286,5 тысяч в феврале, 6,7 миллиона в марте и почти 161 тысячу долларов в апреле.