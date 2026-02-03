Рейтинг@Mail.ru
В Нью-Йорке горы снега конкурируют с горами мусора
22:43 03.02.2026
В Нью-Йорке горы снега конкурируют с горами мусора
В Нью-Йорке горы снега конкурируют с горами мусора - РИА Новости, 03.02.2026
В Нью-Йорке горы снега конкурируют с горами мусора
Коммунальщики в Нью-Йорке спустя более чем неделю после мощного снегопада и экстремальных холодов не могут разобраться с вывозом мусора и снега: горы и того, и... РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T22:43:00+03:00
2026-02-03T22:43:00+03:00
манхэттен
в мире
нью-йорк (город)
манхэттен
нью-йорк (город)
манхэттен, в мире, нью-йорк (город)
Манхэттен, В мире, Нью-Йорк (город)
В Нью-Йорке горы снега конкурируют с горами мусора

РИА Новости: в Нью-Йорке горы снега и горы мусора превысили человеческий рост

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Вид на вечерний Манхэттен
Вид на вечерний Манхэттен - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Вид на вечерний Манхэттен. Архивное фото
НЬЮ-ЙОРК, 3 фев – РИА Новости. Коммунальщики в Нью-Йорке спустя более чем неделю после мощного снегопада и экстремальных холодов не могут разобраться с вывозом мусора и снега: горы и того, и другого в ряде районов превысили человеческий рост, убедился корреспондент РИА Новости.
Спустя более чем неделю после мощного снегопада некоторые районы города по-прежнему остаются не расчищенными – ни для пешеходов, ни для автомобилей.
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
США теряют миллиарды долларов в смертоносных снежных штормах
29 января, 04:21
Вместе с горами снега на улицах растут и горы мусора. Последние в городе, особенно на Манхэттене, можно наблюдать регулярно – это официальный способ по вывозу некоторых отходов. Однако на фоне снегопада мусор стал более чем заметен. В районе Ист-Виллидж, например, корреспонденту агентства повстречались "горы" мусора выше человеческого роста.
Снежные горы - еще выше. В некоторых случаях машины оказались "погребены": снег со льдом - со стороны дороги, мусор - со стороны дорожки для пешеходов.
В санитарном управлении города, тем не менее, заверяют: мусор - собирают, снег – топят.
Снег в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Снежная буря в США затронула свыше 200 миллионов человек
26 января, 09:50
 
Манхэттен
Нью-Йорк (город)
 
 
