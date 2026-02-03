https://ria.ru/20260203/ssha-2072056208.html
В Нью-Йорке горы снега конкурируют с горами мусора
В Нью-Йорке горы снега конкурируют с горами мусора - РИА Новости, 03.02.2026
В Нью-Йорке горы снега конкурируют с горами мусора
Коммунальщики в Нью-Йорке спустя более чем неделю после мощного снегопада и экстремальных холодов не могут разобраться с вывозом мусора и снега: горы и того, и... РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T22:43:00+03:00
2026-02-03T22:43:00+03:00
2026-02-03T22:43:00+03:00
манхэттен
в мире
нью-йорк (город)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/08/1850551556_0:207:3076:1937_1920x0_80_0_0_f61e614919fc6ee655f9a6405f6d9113.jpg
https://ria.ru/20260129/ssha-2070890996.html
https://ria.ru/20260126/ssha-2070260145.html
манхэттен
нью-йорк (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/08/1850551556_206:0:2935:2047_1920x0_80_0_0_519cc3282941e73f07a8d60d8414e28e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
манхэттен, в мире, нью-йорк (город)
Манхэттен, В мире, Нью-Йорк (город)
В Нью-Йорке горы снега конкурируют с горами мусора
РИА Новости: в Нью-Йорке горы снега и горы мусора превысили человеческий рост
НЬЮ-ЙОРК, 3 фев – РИА Новости. Коммунальщики в Нью-Йорке спустя более чем неделю после мощного снегопада и экстремальных холодов не могут разобраться с вывозом мусора и снега: горы и того, и другого в ряде районов превысили человеческий рост, убедился корреспондент РИА Новости.
Спустя более чем неделю после мощного снегопада некоторые районы города по-прежнему остаются не расчищенными – ни для пешеходов, ни для автомобилей.
Вместе с горами снега на улицах растут и горы мусора. Последние в городе, особенно на Манхэттене
, можно наблюдать регулярно – это официальный способ по вывозу некоторых отходов. Однако на фоне снегопада мусор стал более чем заметен. В районе Ист-Виллидж, например, корреспонденту агентства повстречались "горы" мусора выше человеческого роста.
Снежные горы - еще выше. В некоторых случаях машины оказались "погребены": снег со льдом - со стороны дороги, мусор - со стороны дорожки для пешеходов.
В санитарном управлении города, тем не менее, заверяют: мусор - собирают, снег – топят.