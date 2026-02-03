В Нью-Йорке горы снега конкурируют с горами мусора

НЬЮ-ЙОРК, 3 фев – РИА Новости. Коммунальщики в Нью-Йорке спустя более чем неделю после мощного снегопада и экстремальных холодов не могут разобраться с вывозом мусора и снега: горы и того, и другого в ряде районов превысили человеческий рост, убедился корреспондент РИА Новости.

Спустя более чем неделю после мощного снегопада некоторые районы города по-прежнему остаются не расчищенными – ни для пешеходов, ни для автомобилей.

Вместе с горами снега на улицах растут и горы мусора. Последние в городе, особенно на Манхэттене , можно наблюдать регулярно – это официальный способ по вывозу некоторых отходов. Однако на фоне снегопада мусор стал более чем заметен. В районе Ист-Виллидж, например, корреспонденту агентства повстречались "горы" мусора выше человеческого роста.

Снежные горы - еще выше. В некоторых случаях машины оказались "погребены": снег со льдом - со стороны дороги, мусор - со стороны дорожки для пешеходов.