Рейтинг@Mail.ru
NBC: первого мужа супруги Байдена задержали по обвинению в убийстве - РИА Новости, 03.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:33 03.02.2026 (обновлено: 22:38 03.02.2026)
https://ria.ru/20260203/ssha-2072054922.html
NBC: первого мужа супруги Байдена задержали по обвинению в убийстве
NBC: первого мужа супруги Байдена задержали по обвинению в убийстве - РИА Новости, 03.02.2026
NBC: первого мужа супруги Байдена задержали по обвинению в убийстве
Первый муж Джилл Байден, супруги бывшего президента США Джо Байдена, задержан по обвинению в убийстве нынешней жены, сообщает телеканал NBC со ссылкой на... РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T22:33:00+03:00
2026-02-03T22:38:00+03:00
в мире
делавэр
сша
уилмингтон
джилл байден
джо байден
линда
nbc
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/03/2072055198_0:165:480:435_1920x0_80_0_0_ddf39bc83c0053082a61d15a5a53e049.jpg
https://ria.ru/20260116/mat-2068271121.html
делавэр
сша
уилмингтон
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/03/2072055198_0:120:480:480_1920x0_80_0_0_83e74b3f4f751578c7c8d963a76ad42d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, делавэр, сша, уилмингтон, джилл байден, джо байден, линда, nbc
В мире, Делавэр, США, Уилмингтон, Джилл Байден, Джо Байден, Линда, NBC
NBC: первого мужа супруги Байдена задержали по обвинению в убийстве

NBC: первого мужа Джилл Байден задержали по обвинению в убийстве

© Фото : Сайт New Castle County Police News Уильям Стивенсон
Уильям Стивенсон - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© Фото : Сайт New Castle County Police News
Уильям Стивенсон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Первый муж Джилл Байден, супруги бывшего президента США Джо Байдена, задержан по обвинению в убийстве нынешней жены, сообщает телеканал NBC со ссылкой на власти.
"Бывший муж бывшей первой леди Джилл Байден был задержан, его обвиняют в убийстве своей нынешней жены", - говорится в материале.
По данным телеканала, проживающий в штате Делавэр 77-летний обвиняемый Уильям Стивенсон заключен под стражу, судом назначен залог в размере 500 тысяч долларов.
Детали гибели его супруги Линды не озвучиваются, однако телеканал указывает, что 28 декабря полиция прибыла к дому Стивенсонов в Уилмингтоне после сообщения о бытовом конфликте. Правоохранители нашли женщину в гостиной, без сознания - оказание первой помощи не помогло, она скончалась на месте.
Как отмечает телеканал, Джилл и Уильям состояли в браке с 1970 по 1975 год. Они развелись после того, как будущая первая леди встретила Джо Байдена, занимавшего на тот момент пост сенатора от штата Делавэр и тремя годами ранее потерявшего первую жену Нейлию из-за автокатастрофы.
Хантер Байден - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Мать дочери Хантера Байдена попросила арестовать его, пишут СМИ
16 января, 11:51
 
В миреДелавэрСШАУилмингтонДжилл БайденДжо БайденЛиндаNBC
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала