NBC: первого мужа супруги Байдена задержали по обвинению в убийстве

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Первый муж Джилл Байден, супруги бывшего президента США Джо Байдена, задержан по обвинению в убийстве нынешней жены, сообщает телеканал NBC со ссылкой на власти.
"Бывший муж бывшей первой леди Джилл Байден был задержан, его обвиняют в убийстве своей нынешней жены", - говорится в материале.
По данным телеканала, проживающий в штате Делавэр 77-летний обвиняемый Уильям Стивенсон заключен под стражу, судом назначен залог в размере 500 тысяч долларов.
Детали гибели его супруги Линды не озвучиваются, однако телеканал указывает, что 28 декабря полиция прибыла к дому Стивенсонов в Уилмингтоне после сообщения о бытовом конфликте. Правоохранители нашли женщину в гостиной, без сознания - оказание первой помощи не помогло, она скончалась на месте.
Как отмечает телеканал, Джилл и Уильям состояли в браке с 1970 по 1975 год. Они развелись после того, как будущая первая леди встретила Джо Байдена, занимавшего на тот момент пост сенатора от штата Делавэр и тремя годами ранее потерявшего первую жену Нейлию из-за автокатастрофы.
