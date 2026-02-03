NBC: первого мужа супруги Байдена задержали по обвинению в убийстве

Как отмечает телеканал, Джилл и Уильям состояли в браке с 1970 по 1975 год. Они развелись после того, как будущая первая леди встретила Джо Байдена, занимавшего на тот момент пост сенатора от штата Делавэр и тремя годами ранее потерявшего первую жену Нейлию из-за автокатастрофы.