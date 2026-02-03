https://ria.ru/20260203/ssha-2072053032.html
Палата представителей США утвердила законопроект о бюджете
Палата представителей США утвердила законопроект о бюджете - РИА Новости, 03.02.2026
Палата представителей США утвердила законопроект о бюджете
Палата представителей США приняла законопроект о финансировании шести федеральных ведомств, положив конец частичному шатдауну, начавшемуся в субботу, следует из РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T22:16:00+03:00
2026-02-03T22:16:00+03:00
2026-02-03T22:21:00+03:00
сша
в мире
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/14/1941274384_0:123:3072:1851_1920x0_80_0_0_27e493a56cbdcb19102d235ac768cf24.jpg
https://ria.ru/20260203/amerika-2071934203.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/14/1941274384_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_66aeb94d01c0dfd2048109f404fd1f1b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, в мире, дональд трамп
США, В мире, Дональд Трамп
Палата представителей США утвердила законопроект о бюджете
Палата представителей США утвердила спорный законопроект о бюджете
ВАШИНГТОН, 3 фев – РИА Новости. Палата представителей США приняла законопроект о финансировании шести федеральных ведомств, положив конец частичному шатдауну, начавшемуся в субботу, следует из результатов финального голосования.
Пакет бюджетных законопроектов был одобрен палатой представителей США
со счётом 217 голосов "за" и 214 "против".
После одобрения палатой законопроект направляется на подпись президенту США Дональду Трампу
.
В субботу в США наступил частичный технический шатдаун. Сенат ранее одобрил пакет из пяти бюджетных законопроектов, а также утвердил временное двухнедельное финансирование для министерства внутренней безопасности (МВБ) и направил обновленный пакет бюджетов на одобрение в нижнюю палату конгресса.
Финансирование МВБ стало главным камнем преткновения среди законодателей, в частности, из-за действий иммиграционной и таможенной службы (ICE) и вызванных ими массовых протестов в Миннесоте: по этой статье расходов еще предстоит найти компромисс в ближайшие недели, что создает риск очередного частичного шатдауна уже 14 февраля.
Это уже второй шатдаун за второй президентский срок Трампа. Тем не менее, последствия от него ожидаются минимальные. В конце прошлого года США столкнулись с самым продолжительным в истории страны перерывом в работе правительства, который продлился 43 дня: с 1 октября по 12 ноября 2025 года. Тогда законодатели договорились продлить финансирование правительства до 30 января 2026 года.