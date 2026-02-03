Палата представителей США утвердила законопроект о бюджете

ВАШИНГТОН, 3 фев – РИА Новости. Палата представителей США приняла законопроект о финансировании шести федеральных ведомств, положив конец частичному шатдауну, начавшемуся в субботу, следует из результатов финального голосования.

Пакет бюджетных законопроектов был одобрен палатой представителей США со счётом 217 голосов "за" и 214 "против".

После одобрения палатой законопроект направляется на подпись президенту США Дональду Трампу

В субботу в США наступил частичный технический шатдаун. Сенат ранее одобрил пакет из пяти бюджетных законопроектов, а также утвердил временное двухнедельное финансирование для министерства внутренней безопасности (МВБ) и направил обновленный пакет бюджетов на одобрение в нижнюю палату конгресса.

Финансирование МВБ стало главным камнем преткновения среди законодателей, в частности, из-за действий иммиграционной и таможенной службы (ICE) и вызванных ими массовых протестов в Миннесоте: по этой статье расходов еще предстоит найти компромисс в ближайшие недели, что создает риск очередного частичного шатдауна уже 14 февраля.