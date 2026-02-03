https://ria.ru/20260203/ssha-2072050947.html
Трамп продолжает активно продвигать дипломатию по Украине, заявила Левитт
Трамп продолжает активно продвигать дипломатию по Украине, заявила Левитт - РИА Новости, 03.02.2026
Трамп продолжает активно продвигать дипломатию по Украине, заявила Левитт
Президент США Дональд Трамп продолжает активно добиваться дипломатического урегулирования конфликта на Украине, заявила журналистам пресс-секретарь Белого дома... РИА Новости, 03.02.2026
Трамп продолжает активно продвигать дипломатию по Украине, заявила Левитт
Левитт: Трамп продолжает добиваться урегулирования конфликта на Украине