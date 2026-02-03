Рейтинг@Mail.ru
Трамп продолжает активно продвигать дипломатию по Украине, заявила Левитт - РИА Новости, 03.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:01 03.02.2026
https://ria.ru/20260203/ssha-2072050947.html
Трамп продолжает активно продвигать дипломатию по Украине, заявила Левитт
Трамп продолжает активно продвигать дипломатию по Украине, заявила Левитт - РИА Новости, 03.02.2026
Трамп продолжает активно продвигать дипломатию по Украине, заявила Левитт
Президент США Дональд Трамп продолжает активно добиваться дипломатического урегулирования конфликта на Украине, заявила журналистам пресс-секретарь Белого дома... РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T22:01:00+03:00
2026-02-03T22:01:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сша
россия
украина
дональд трамп
каролин левитт
джо байден
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982130852_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_338ff4dafd5f84623669973d988454dc.jpg
https://ria.ru/20260203/ssha-2072048740.html
сша
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982130852_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_2a03f74c9c3faf1c91e553ed3f7d0e4f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, украина, дональд трамп, каролин левитт, джо байден, мирный план сша по украине
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Россия, Украина, Дональд Трамп, Каролин Левитт, Джо Байден, Мирный план США по Украине
Трамп продолжает активно продвигать дипломатию по Украине, заявила Левитт

Левитт: Трамп продолжает добиваться урегулирования конфликта на Украине

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 3 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп продолжает активно добиваться дипломатического урегулирования конфликта на Украине, заявила журналистам пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
"Это началось из-за слабости и некомпетентности предыдущего президента (США - ред.) Джо Байдена, и именно поэтому президент (Трамп - ред.) столь агрессивно продолжает продвигать дипломатию, чтобы положить конец этой войне", - сказала Левитт журналистам на площадке Белого дома.
В понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что следующий раунд переговоров представителей РФ, США и Украины по урегулированию украинского конфликта в Абу-Даби состоится 4-5 февраля. Предыдущие переговоры трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности в Абу-Даби завершились 24 января. Российскую переговорную группу возглавлял начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков.
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
В Белом доме рассказали об усилиях Трампа, Уиткоффа и Кушнера по Украине
Вчера, 21:46
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАРоссияУкраинаДональд ТрампКаролин ЛевиттДжо БайденМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала