В Белом доме рассказали об усилиях Трампа, Уиткоффа и Кушнера по Украине
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:46 03.02.2026 (обновлено: 21:47 03.02.2026)
В Белом доме рассказали об усилиях Трампа, Уиткоффа и Кушнера по Украине
В Белом доме рассказали об усилиях Трампа, Уиткоффа и Кушнера по Украине

© AP Photo / Allison RobbertЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
© AP Photo / Allison Robbert
Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 3 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, его спецпредставитель Стив Уиткофф и зять Джаред Кушнер готовы сделать "невозможное возможным" ради урегулирования конфликта на Украине, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
"Специальный посланник (Уиткофф - ред.), Джаред Кушнер и президент Трамп сделали невозможное возможным в вопросе мира на Ближнем Востоке, и я знаю, что они намерены сделать то же самое в отношении войны между Россией и Украиной", - сказала Левитт журналистам в Белом доме.
Джаред Кушнер и Стивен Уиткофф - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
В Белом доме прокомментировали предстоящие переговоры в Абу-Даби
Вчера, 21:41
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
