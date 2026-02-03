https://ria.ru/20260203/ssha-2072048740.html
В Белом доме рассказали об усилиях Трампа, Уиткоффа и Кушнера по Украине
В Белом доме рассказали об усилиях Трампа, Уиткоффа и Кушнера по Украине - РИА Новости, 03.02.2026
В Белом доме рассказали об усилиях Трампа, Уиткоффа и Кушнера по Украине
Президент США Дональд Трамп, его спецпредставитель Стив Уиткофф и зять Джаред Кушнер готовы сделать "невозможное возможным" ради урегулирования конфликта на... РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T21:46:00+03:00
2026-02-03T21:46:00+03:00
2026-02-03T21:47:00+03:00
в мире
специальная военная операция на украине
украина
сша
мирный план сша по украине
стив уиткофф
джаред кушнер
ближний восток
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061294848_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7858b190c3519e219fe8e06444f4769a.jpg
https://ria.ru/20260203/peregovory-2072048235.html
украина
сша
ближний восток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061294848_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_48841cb1e1e9ded4321bdda2472912a5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, мирный план сша по украине, стив уиткофф, джаред кушнер, ближний восток, дональд трамп
В мире, Специальная военная операция на Украине, Украина, США, Мирный план США по Украине, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, Ближний Восток, Дональд Трамп
В Белом доме рассказали об усилиях Трампа, Уиткоффа и Кушнера по Украине
Белый дом: Трамп, Уиткофф и Кушнер готовы сделать невозможное по Украине