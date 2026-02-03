https://ria.ru/20260203/ssha-2072042274.html
Палата представителей США утвердила на втором голосовании проект о бюджете
Палата представителей США утвердила на втором голосовании проект о бюджете
Палата представителей США во вторник поддержала законопроект о финансировании шести федеральных ведомств на втором процедурном голосовании, следует из... РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T20:47:00+03:00
сша
в мире
дональд трамп
