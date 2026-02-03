Рейтинг@Mail.ru
Палата представителей США утвердила на втором голосовании проект о бюджете
20:47 03.02.2026 (обновлено: 21:11 03.02.2026)
Палата представителей США утвердила на втором голосовании проект о бюджете
Палата представителей США утвердила на втором голосовании проект о бюджете
Палата представителей США утвердила на втором голосовании проект о бюджете

Палата представителей США утвердила на 2 голосовании спорный проект о бюджете

Здание конгресса США в Вашингтоне
Здание конгресса США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© AP Photo / Mark Tenally
Здание конгресса США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 3 фев – РИА Новости. Палата представителей США во вторник поддержала законопроект о финансировании шести федеральных ведомств на втором процедурном голосовании, следует из результатов голосования.
Пакет бюджетных законопроектов прошёл ключевое процедурное голосование в палате представителей США со счётом 217–215. Основное голосование запланировано позже во вторник, после чего бюджет отправится на подпись президенту США Дональду Трампу и завершит второй шатдаун за последние месяцы.
Бессент не знает, как новый шатдаун повлияет на экономику США
28 января, 19:17
Бессент не знает, как новый шатдаун повлияет на экономику США
28 января, 19:17
 
