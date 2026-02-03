Рейтинг@Mail.ru
США сбили иранский дрон в Аравийском море
20:27 03.02.2026 (обновлено: 21:40 03.02.2026)
США сбили иранский дрон в Аравийском море
Американские военные сбили иранский БПЛА в Аравийском море, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. РИА Новости, 03.02.2026
в мире
сша
аравийское море
иран
ввс сша
f-35
дональд трамп
ближний восток
сша
аравийское море
иран
ближний восток
в мире, сша, аравийское море, иран, ввс сша, f-35, дональд трамп, ближний восток, вооруженные силы сша
В мире, США, Аравийское море, Иран, ВВС США, F-35, Дональд Трамп, Ближний Восток, Вооруженные силы США
США сбили иранский дрон в Аравийском море

ВВС США сбили иранский дрон у авианосца в Аравийском море

© Фото : U.S. Air Force photo by Staff Sgt. Jensen StidhamАмериканский истребитель F-35
Американский истребитель F-35 - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© Фото : U.S. Air Force photo by Staff Sgt. Jensen Stidham
Американский истребитель F-35. Архивное фото
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Американские военные сбили иранский БПЛА в Аравийском море, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
"Он был без экипажа и вел себя агрессивно по отношению к нашему авианосцу "Авраам Линкольн", который, как мы знаем, находится в регионе по распоряжению президента Трампа", — сказала она в интервью телеканалу Fox News.
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Иран потребовал изменить формат переговоров с США, сообщил Axios
Вчера, 20:09
Комментариев со стороны Ирана не последовало.
По словам Левитт, американский лидер остается привержен дипломатическому подходу к разрешению разногласий с исламской республикой, но допускает и военный сценарий.
"Это вопрос, который президент и специальный посланник Уиткофф прямо сейчас изучают и обсуждают. Ожидается, что тот проведет переговоры с иранской стороной позднее на этой неделе", — добавила она.
О том, что ударная группа во главе с авианосцем направилась к Ирану, на прошлой неделе заявил президент США Дональд Трамп. Он пригрозил исламской республике еще более разрушительной атакой, чем в июне прошлого года, призвав "не допустить повторения" тех событий.

Обострение между США и Ираном

В конце декабря в стране начались протесты из-за девальвации иранского риала: она повлияла на оптовые и розничные цены, а также вызвала колебания обменного курса. С 8 января манифестации стали приобретать масштабный характер. Это произошло с подачи Резы Пехлеви — сына шаха, свергнутого в 1979 году.
В фойе здания Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Вторжение в Иран может привести к третьей мировой войне, заявили в Совфеде
2 февраля, 15:14
Трамп пригрозил ударами, если местным силовикам прикажут открыть огонь по митингующим. В ночь на 22 января Тегеран временно закрыл воздушное пространство в ожидании американских атак, однако тогда ничего не произошло.
Двенадцатого января руководство республики заявило, что ситуацию удалось взять под контроль, а через два дня объявило о прекращении беспорядков. По данным местных властей, во время протестов погибли более трех тысяч человек.
Тегеран заявил о готовности ответить на любую попытку атаки со стороны Вашингтона, даже ограниченную: дальности иранских ракет хватит, чтобы долететь до американских баз в регионе. В свою очередь, госсекретарь США Марко Рубио заявлял о праве Соединенных Штатов на превентивный удар в случае угрозы американским объектам в регионе.
Запуск крылатой ракеты Tomahawk - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
США могут нанести удар по Ирану ракетами Tomahawk, пишет WSJ
15 января, 12:56
 
В миреСШААравийское мореИранВВС СШАF-35Дональд ТрампБлижний ВостокВооруженные силы США
 
 
