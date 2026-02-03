США сбили иранский дрон в Аравийском море

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Американские военные сбили иранский БПЛА в Аравийском море, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

"Он был без экипажа и вел себя агрессивно по отношению к нашему авианосцу "Авраам Линкольн", который, как мы знаем, находится в регионе по распоряжению президента Трампа", — сказала она в интервью телеканалу Fox News

Комментариев со стороны Ирана не последовало.

По словам Левитт, американский лидер остается привержен дипломатическому подходу к разрешению разногласий с исламской республикой, но допускает и военный сценарий.

"Это вопрос, который президент и специальный посланник Уиткофф прямо сейчас изучают и обсуждают. Ожидается, что тот проведет переговоры с иранской стороной позднее на этой неделе", — добавила она.

в июне прошлого года , призвав "не допустить повторения" тех событий. О том, что ударная группа во главе с авианосцем направилась к Ирану, на прошлой неделе заявил президент США Дональд Трамп . Он пригрозил исламской республике еще более разрушительной атакой, чем, призвав "не допустить повторения" тех событий.

Обострение между США и Ираном

В конце декабря в стране начались протесты из-за девальвации иранского риала: она повлияла на оптовые и розничные цены, а также вызвала колебания обменного курса. С 8 января манифестации стали приобретать масштабный характер. Это произошло с подачи Резы Пехлеви — сына шаха, свергнутого в 1979 году.

Трамп пригрозил ударами, если местным силовикам прикажут открыть огонь по митингующим. В ночь на 22 января Тегеран временно закрыл воздушное пространство в ожидании американских атак, однако тогда ничего не произошло.

Двенадцатого января руководство республики заявило, что ситуацию удалось взять под контроль, а через два дня объявило о прекращении беспорядков. По данным местных властей, во время протестов погибли более трех тысяч человек.