Иран потребовал изменить формат переговоров с США, сообщил Axios
20:09 03.02.2026
Иран потребовал изменить формат переговоров с США, сообщил Axios
Иран потребовал изменить место проведения и формат переговоров с США в пятницу, хочет их переноса в Оман, сообщает портал Axios со ссылкой на источники.
в мире
иран
сша
стамбул
стив уиткофф
биньямин нетаньяху
аббас аракчи
иран
сша
стамбул
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Иран потребовал изменить место проведения и формат переговоров с США в пятницу, хочет их переноса в Оман, сообщает портал Axios со ссылкой на источники.
"Иран потребовал изменить место проведения и формат переговоров с США в эту пятницу... Иранцы хотят перенести переговоры из Стамбула в Оман", - говорится в сообщении.
По информации источников портала, Тегеран хочет провести переговоры с США только в двустороннем формате - без участия в них нескольких арабских и мусульманских стран в качестве наблюдателей.
Портал Axios ранее сообщал, что спецпредставитель США Стив Уиткофф в пятницу встретится с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи в Стамбуле, чтобы обсудить ядерную программу исламской республики на фоне сохраняющейся напряженности между странами. Во вторник портал Ynet сообщил, что Уиткофф прибыл в Израиль для переговоров с премьером Биньямину Нетаньяху.
Замглавы МИД обсудил с послом Омана ситуацию вокруг Ирана
Вчера, 18:40
Замглавы МИД обсудил с послом Омана ситуацию вокруг Ирана
