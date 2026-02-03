Рейтинг@Mail.ru
Мексика еще не достигла соглашения с США по Кубе, заявила президент - РИА Новости, 03.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:08 03.02.2026 (обновлено: 19:11 03.02.2026)
https://ria.ru/20260203/ssha-2072025876.html
Мексика еще не достигла соглашения с США по Кубе, заявила президент
Мексика еще не достигла соглашения с США по Кубе, заявила президент - РИА Новости, 03.02.2026
Мексика еще не достигла соглашения с США по Кубе, заявила президент
Мексика пока не достигла соглашения с Соединёнными Штатами по вопросу возможных поставок нефти на Кубу, для этого задействованы все дипломатические каналы,... РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T19:08:00+03:00
2026-02-03T19:11:00+03:00
в мире
мексика
клаудия шейнбаум
куба
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/10/2017297885_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_29e4b054614a528c49d3d8dcd648871b.jpg
https://ria.ru/20260203/dialog-2071825294.html
мексика
куба
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/10/2017297885_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_72b4671a3c1bf0e30fac4e98498ed83d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, мексика, клаудия шейнбаум, куба, сша
В мире, Мексика, Клаудия Шейнбаум, Куба, США
Мексика еще не достигла соглашения с США по Кубе, заявила президент

Шейнбаум: Мексика еще не достигла соглашения с США по нефти для Кубы

© AP Photo / Marco UgarteПрезидент Мексики Клаудия Шейнбаум
Президент Мексики Клаудия Шейнбаум - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© AP Photo / Marco Ugarte
Президент Мексики Клаудия Шейнбаум. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МЕХИКО, 3 фев - РИА Новости. Мексика пока не достигла соглашения с Соединёнными Штатами по вопросу возможных поставок нефти на Кубу, для этого задействованы все дипломатические каналы, заявила президент страны Клаудия Шейнбаум.
"В случае нефти, которая действительно необходима острову, мы анализируем возможные последствия и используем все дипломатические каналы. На данный момент соглашения (с США - ред.) по этому вопросу нет", - сказала Шейнбаум на пресс-конференции, которую транслировало в социальных сетях правительство Мексики.
Флаг Кубы - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Замглавы МИД Кубы рассказал о диалоге страны с США
Вчера, 01:29
 
В миреМексикаКлаудия ШейнбаумКубаСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала