В США сообщили, что отслеживают, у кого Индия закупает энергоносители

ВАШИНГТОН, 3 фев – РИА Новости. США продолжают внимательно отслеживать импорт энергоносителей в Индию, в том числе из России, заявил торговый представитель США Джеймисон Грир, комментируя заявления президента США Дональда Трампа об отказе Нью-Дели от закупок российской нефти.