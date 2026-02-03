Рейтинг@Mail.ru
В США сообщили, что отслеживают, у кого Индия закупает энергоносители - РИА Новости, 03.02.2026
18:43 03.02.2026
В США сообщили, что отслеживают, у кого Индия закупает энергоносители
США продолжают внимательно отслеживать импорт энергоносителей в Индию, в том числе из России, заявил торговый представитель США Джеймисон Грир, комментируя... РИА Новости, 03.02.2026
2026
В США сообщили, что отслеживают, у кого Индия закупает энергоносители

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Нефтяные танкеры
Нефтяные танкеры. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 3 фев – РИА Новости. США продолжают внимательно отслеживать импорт энергоносителей в Индию, в том числе из России, заявил торговый представитель США Джеймисон Грир, комментируя заявления президента США Дональда Трампа об отказе Нью-Дели от закупок российской нефти.
"Начиная с конца прошлого года индийская сторона начала постепенно сворачивать закупки российской нефти. Наш мониторинг указывает, что они (Индия – ред.) расширяют и диверсифицируют закупки энергоносителей из США — не только нефти, но также газа, пропана и других видов энергии, и объёмы этих поставок растут. Мы будем продолжать такой мониторинг", - сказал Грир в интервью телеканалу CNBC.
Индия стремится диверсифицировать поставки энергоносителей и из других источников, включая Венесуэлу и страны Персидского залива, при этом существует множество возможностей для расширения такого импорта, заявил торговый представитель.
Трамп 2 февраля сообщил, что премьер Индии Нарендра Моди якобы согласился отказаться от российской нефти и увеличить поставки из США. Премьер Индии по итогам разговора с Трампом не прокомментировал его утверждения относительно якобы отказа Нью-Дели от закупок российской нефти.
