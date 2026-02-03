МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Вашингтон не будет ввязываться в военный конфликт с Москвой из-за Киева, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X, комментируя публикацию в Financial Times о плане США и Европы дать ответ в случае нарушения будущего мира на Украине.
"Само собой, две крупнейшие в мире армии и самые мощные ядерные державы не собираются ввязываться в войну из-за Украины, но СМИ, служащие Владимиру Зеленскому, обязаны играть по своим правилам", — написал он.
Во вторник британская газета Financial Times сообщила, что США и европейские государства согласились дать военный ответ в случае нарушения мира на Украине. В материале указали, что в случае продолжительного нарушения прекращения огня западные страны будут отправлять туда свои вооруженные силы.
В МИД России заявляли, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучавшие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.
Президент России Владимир Путин не раз подчеркивал, что Москва выступает исключительно за долгосрочное урегулирование без каких-либо временных перемирий. Его достижение возможно только после устранения первопричин конфликта. В их числе угрозы национальной безопасности, возникшие из-за расширения НАТО, и притеснение русскоговорящего населения на Украине.