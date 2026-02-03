Рейтинг@Mail.ru
"Ввязываться в войну". План США и Европы против России поразил журналиста
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
14:52 03.02.2026
"Ввязываться в войну". План США и Европы против России поразил журналиста
"Ввязываться в войну". План США и Европы против России поразил журналиста - РИА Новости, 03.02.2026
"Ввязываться в войну". План США и Европы против России поразил журналиста
Вашингтон не будет ввязываться в военный конфликт с Москвой из-за Киева, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X, комментируя публикацию в Financial... РИА Новости, 03.02.2026
"Ввязываться в войну". План США и Европы против России поразил журналиста

Боуз: США не будут ввязываться в военный конфликт с Россией из-за Украины

© Фото : U.S. Army / Sgt. 1st Class Claudio TejadaАмериканские военнослужащие
Американские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© Фото : U.S. Army / Sgt. 1st Class Claudio Tejada
Американские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Вашингтон не будет ввязываться в военный конфликт с Москвой из-за Киева, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X, комментируя публикацию в Financial Times о плане США и Европы дать ответ в случае нарушения будущего мира на Украине.
"Само собой, две крупнейшие в мире армии и самые мощные ядерные державы не собираются ввязываться в войну из-за Украины, но СМИ, служащие Владимиру Зеленскому, обязаны играть по своим правилам", — написал он.
Военнослужащие возле американской боевой машины пехоты M2 Bradley - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
На Западе рассказали, что устроили США вблизи Калининграда
Вчера, 12:59
Во вторник британская газета Financial Times сообщила, что США и европейские государства согласились дать военный ответ в случае нарушения мира на Украине. В материале указали, что в случае продолжительного нарушения прекращения огня западные страны будут отправлять туда свои вооруженные силы.
В МИД России заявляли, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучавшие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.
Президент России Владимир Путин не раз подчеркивал, что Москва выступает исключительно за долгосрочное урегулирование без каких-либо временных перемирий. Его достижение возможно только после устранения первопричин конфликта. В их числе угрозы национальной безопасности, возникшие из-за расширения НАТО, и притеснение русскоговорящего населения на Украине.
Глава евродипломатии ЕС Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
У ЕС нет понимания, когда может возникнуть спор с США, заявила Каллас
Вчера, 14:30
 
