Рейтинг@Mail.ru
Каллас рассказала о напряженности в ЕС из-за действий США - РИА Новости, 03.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:51 03.02.2026
https://ria.ru/20260203/ssha-2071951204.html
Каллас рассказала о напряженности в ЕС из-за действий США
Каллас рассказала о напряженности в ЕС из-за действий США - РИА Новости, 03.02.2026
Каллас рассказала о напряженности в ЕС из-за действий США
Глава евродипломатии Кая Каллас признала на конференции в Норвегии, что ЕС вынужден действовать с большой осторожностью в своей реакции на действия США по... РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T14:51:00+03:00
2026-02-03T14:51:00+03:00
в мире
гренландия
сша
норвегия
кайя каллас
дональд трамп
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/17/1860200492_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_d2d20eeb09b9facf01ee7db33384c3a6.jpg
https://ria.ru/20260114/es-2067915166.html
гренландия
сша
норвегия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/17/1860200492_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_0387a5661d9b23abd9345455f914cc0c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, гренландия, сша, норвегия, кайя каллас, дональд трамп, евросоюз
В мире, Гренландия, США, Норвегия, Кайя Каллас, Дональд Трамп, Евросоюз
Каллас рассказала о напряженности в ЕС из-за действий США

Каллас: ЕС вынужден действовать с осторожностью в своей реакции на угрозы США

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertПремьер-министр Эстонии Кая Каллас перед началом саммита ЕС в Брюсселе
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас перед началом саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРЮССЕЛЬ, 3 фев – РИА Новости. Глава евродипломатии Кая Каллас признала на конференции в Норвегии, что ЕС вынужден действовать с большой осторожностью в своей реакции на действия США по Гренландии из-за напряжённой глобальной обстановки.
"Разумеется, мы действуем осторожно, потому что на кону очень многое. Я имею в виду, что на Европейском континенте идёт полномасштабная война, и существуют угрозы, исходящие, знаете, от экономического давления, а также серьёзные вызовы со стороны Китая, который влияет на наши экономики… Поэтому мы должны очень осторожно, знаете, идти по этому пути, продвигаться по этой дороге и пытаться адаптироваться и работать. Мы не хотим конфликтовать ни с кем", - ответил она на вопрос, почему ЕС так осторожно отреагировал на угрозы США в отношении Гренландии.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако американский президент Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Европарламент призвал ЕК и Совет ЕС определить меры поддержки Гренландии
14 января, 20:15
 
В миреГренландияСШАНорвегияКайя КалласДональд ТрампЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала