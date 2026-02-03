Каллас рассказала о напряженности в ЕС из-за действий США

БРЮССЕЛЬ, 3 фев – РИА Новости. Глава евродипломатии Кая Каллас признала на конференции в Норвегии, что ЕС вынужден действовать с большой осторожностью в своей реакции на действия США по Гренландии из-за напряжённой глобальной обстановки.
"Разумеется, мы действуем осторожно, потому что на кону очень многое. Я имею в виду, что на Европейском континенте идёт полномасштабная война, и существуют угрозы, исходящие, знаете, от экономического давления, а также серьёзные вызовы со стороны Китая, который влияет на наши экономики… Поэтому мы должны очень осторожно, знаете, идти по этому пути, продвигаться по этой дороге и пытаться адаптироваться и работать. Мы не хотим конфликтовать ни с кем", - ответил она на вопрос, почему ЕС так осторожно отреагировал на угрозы США в отношении Гренландии.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако американский президент Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.