Каллас рассказала о напряженности в ЕС из-за действий США

БРЮССЕЛЬ, 3 фев – РИА Новости. Глава евродипломатии Кая Каллас признала на конференции в Норвегии, что ЕС вынужден действовать с большой осторожностью в своей реакции на действия США по Гренландии из-за напряжённой глобальной обстановки.