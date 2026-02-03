Рейтинг@Mail.ru
09:18 03.02.2026 (обновлено: 09:22 03.02.2026)
"Тревожный сигнал". СМИ рассказали, чем Россия напугала США
"Тревожный сигнал". СМИ рассказали, чем Россия напугала США
Американские официальные лица забеспокоились из-за прибытия российского самолета Ил-76 на кубинский военный аэродром, сообщает Fox News. РИА Новости, 03.02.2026
в мире
куба
дональд трамп
ил-76
венесуэла
никарагуа
куба
венесуэла
никарагуа
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Американские официальные лица забеспокоились из-за прибытия российского самолета Ил-76 на кубинский военный аэродром, сообщает Fox News.
"Этот же самолет совершал полеты в Венесуэлу, Никарагуа и на Кубу в конце октября 2025 года, когда накалились отношения между Вашингтоном и Каракасом. <…> Американские официальные лица и аналитики указывали на эту последовательность событий как на тревожный сигнал", — говорится в материале.
Авторы публикации указали, что сейчас неизвестно, какой груз перевозил самолет во время последнего полета.
Замглавы МИД Кубы рассказал о диалоге страны с США
В пятницу президент США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому Штаты могут ввести импортные пошлины на товары из стран, продающих или поставляющих нефть Кубе, а также объявил чрезвычайное положение, сославшись на угрозу национальной безопасности, якобы исходящую от Гаваны.
Власти Кубы расценили эти меры как попытку задушить экономику страны и навязать населению экстремальные условия жизни и заявили о нарушении норм международного права и экстерриториальном характере американских санкций.
МИД России накануне заявил, что Москва обеспокоена ростом напряженности и эскалацией агрессивной риторики в отношении Кубы и выступил за урегулирование любых межгосударственных противоречий политико-дипломатическим путем.
Лавров подтвердил настрой России на поддержку Кубы
