"Тревожный сигнал". СМИ рассказали, чем Россия напугала США

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Американские официальные лица забеспокоились из-за прибытия российского самолета Ил-76 на кубинский военный аэродром, сообщает Fox News.
Авторы публикации указали, что сейчас неизвестно, какой груз перевозил самолет во время последнего полета.
В пятницу президент США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому Штаты могут ввести импортные пошлины на товары из стран, продающих или поставляющих нефть Кубе, а также объявил чрезвычайное положение, сославшись на угрозу национальной безопасности, якобы исходящую от Гаваны.
Власти Кубы расценили эти меры как попытку задушить экономику страны и навязать населению экстремальные условия жизни и заявили о нарушении норм международного права и экстерриториальном характере американских санкций.
МИД России накануне заявил, что Москва обеспокоена ростом напряженности и эскалацией агрессивной риторики в отношении Кубы и выступил за урегулирование любых межгосударственных противоречий политико-дипломатическим путем.
