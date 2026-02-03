Рейтинг@Mail.ru
Рябков призвал США переменить к лучшему подход к отношениям с Россией - РИА Новости, 03.02.2026
09:02 03.02.2026 (обновлено: 11:12 03.02.2026)
Рябков призвал США переменить к лучшему подход к отношениям с Россией
Рябков призвал США переменить к лучшему подход к отношениям с Россией
Рябков призвал США переменить к лучшему подход к отношениям с Россией

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Архивное фото
ПЕКИН, 3 фев – РИА Новости. Прежде, чем возобновить диалог по стратстабильности, нужны перемены к лучшему в подходе США к отношениям с РФ, заявил во вторник журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
"Мы убеждены в том, что, во-первых, сейчас нет никаких предпосылок для возобновления предметного диалога с США у нас по тематике стратегической стабильности, нужны далекоидущие сдвиги, перемены к лучшему в подходе США в целом к отношениям с нами прежде, чем актуальным станет вопрос о том, как, когда и в каком формате диалог по стратстабильности с Вашингтоном мы сможем возобновить", - заявил Рябков.
Президент США Дональд Трамп во время мероприятия в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Трамп заявил, что по украинскому урегулированию ожидаются хорошие новости
Вчера, 00:52
 
