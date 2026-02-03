"Это за гранью": в США выступили с предупреждением из-за России

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. США должны четко понимать, что Россия не допустит, чтобы войска НАТО зашли на территорию Украины в рамках мирного соглашения, об этом в эфире YouTube-канала Judging Freedom заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
По словам экс-аналитика, коллективному Западу не стоит забывать, что приближение блока к России стало, среди прочего, одной из главных причин начала конфликта.
«
"Не будет никаких иностранных контингентов у ее границ", — резюмировал Джонсон.
На днях госсекретарь Марко Рубио заявил, что предварительные гарантии безопасности включают планы по развертыванию на Украине "небольшого контингента" европейских войск, в первую очередь французских и британских, а также поддержку со стороны США, без которой они "бесполезны". При этом деталей он не раскрыл.
В МИД подчеркивали, что любой сценарий размещения на Украине войск стран — участниц НАТО неприемлем и чреват резкой эскалацией. Президент Владимир Путин пояснил, что Москва будет считать зарубежные контингенты у границ законными целями. По его словам, после достижения мирного соглашения присутствие иностранных военных в соседней стране будет нецелесообразным.