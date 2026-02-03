Рейтинг@Mail.ru
"Это за гранью": в США выступили с предупреждением из-за России - РИА Новости, 03.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:54 03.02.2026 (обновлено: 04:55 03.02.2026)
https://ria.ru/20260203/ssha-2071836013.html
"Это за гранью": в США выступили с предупреждением из-за России
"Это за гранью": в США выступили с предупреждением из-за России - РИА Новости, 03.02.2026
"Это за гранью": в США выступили с предупреждением из-за России
США должны четко понимать, что Россия не допустит, чтобы войска НАТО зашли на территорию Украины в рамках мирного соглашения, об этом в эфире YouTube-канала... РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T04:54:00+03:00
2026-02-03T04:55:00+03:00
в мире
сша
россия
украина
ларри джонсон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001752644_0:118:3223:1931_1920x0_80_0_0_b8fae32b356d6ccc4782db802c6eb36f.jpg
https://ria.ru/20260203/territorii-2071831893.html
https://ria.ru/20260203/zelenskiy-2071829612.html
https://ria.ru/20260202/kallas-2071685810.html
сша
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001752644_247:0:2978:2048_1920x0_80_0_0_00793b88ea66c1490505bcf5872c9aad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, украина, ларри джонсон
В мире, США, Россия, Украина, Ларри Джонсон
"Это за гранью": в США выступили с предупреждением из-за России

Джонсон: на Западе должны понимать, что Россия не допустит НАТО на Украине

© РИА Новости / Юки Ивамура | Перейти в медиабанкФлаги США
Флаги США - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© РИА Новости / Юки Ивамура
Перейти в медиабанк
Флаги США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. США должны четко понимать, что Россия не допустит, чтобы войска НАТО зашли на территорию Украины в рамках мирного соглашения, об этом в эфире YouTube-канала Judging Freedom заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
"Я не сомневаюсь, что они верят в то, что смогут это как-то продавить, но это за гранью красных линий России. Там никогда этого не допустят", — сказал эксперт, комментируя такой вариант развития событий в случае предоставления киевскому режиму гарантий безопасности со стороны США.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
"Они отказались": на Западе высказались о судьбе территорий России
Вчера, 03:23
По словам экс-аналитика, коллективному Западу не стоит забывать, что приближение блока к России стало, среди прочего, одной из главных причин начала конфликта.
«
"Не будет никаких иностранных контингентов у ее границ", — резюмировал Джонсон.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
В Киеве забили тревогу из-за положения Зеленского на фоне переговоров в ОАЭ
Вчера, 02:27
На днях госсекретарь Марко Рубио заявил, что предварительные гарантии безопасности включают планы по развертыванию на Украине "небольшого контингента" европейских войск, в первую очередь французских и британских, а также поддержку со стороны США, без которой они "бесполезны". При этом деталей он не раскрыл.
В МИД подчеркивали, что любой сценарий размещения на Украине войск стран — участниц НАТО неприемлем и чреват резкой эскалацией. Президент Владимир Путин пояснил, что Москва будет считать зарубежные контингенты у границ законными целями. По его словам, после достижения мирного соглашения присутствие иностранных военных в соседней стране будет нецелесообразным.
Глава европейской дипломатии Кая Каллас во время выступления в Европарламенте - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
России незачем разговаривать с Европой об Украине, заявила Каллас
2 февраля, 15:08
 
В миреСШАРоссияУкраинаЛарри Джонсон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала