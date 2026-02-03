Рейтинг@Mail.ru
Ливия присоединилась к проекту SputnikPro - РИА Новости, 03.02.2026
18:06 03.02.2026
Ливия присоединилась к проекту SputnikPro
Ливия присоединилась к проекту SputnikPro - РИА Новости, 03.02.2026
Ливия присоединилась к проекту SputnikPro
Международное новостное агентство и радио Sputnik впервые провело мастер-класс проекта SputnikPro для студентов одного из ведущих вузов Ливии – Университета... РИА Новости, 03.02.2026
Ливия присоединилась к проекту SputnikPro

Международное новостное агентство и радио Sputnik провело мастер-класс проекта SputnikPro для студентов одного из ведущих вузов Ливии – Университета Триполи
Международное новостное агентство и радио Sputnik провело мастер-класс проекта SputnikPro для студентов одного из ведущих вузов Ливии – Университета Триполи
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Международное новостное агентство и радио Sputnik впервые провело мастер-класс проекта SputnikPro для студентов одного из ведущих вузов Ливии – Университета Триполи. Шеф-редакторы Sputnik Arabic Язан Аджуз и Сулейман Васим рассказали более 30 слушателям и сотрудникам университета об особенностях использования искусственного интеллекта в работе новостного агентства.
С приветственным словом от имени пресс-службы университета обратился ведущий радиостанции Университета Триполи Мохамед Абуситта: "Развитие журналистов в наши дни напрямую связано с искусственным интеллектом, нужно учиться производить информацию, используя ИИ-средства, чтобы сохранять конкурентоспособность в индустрии".
© Фото : Университет ТриполиМеждународное новостное агентство и радио Sputnik провело мастер-класс проекта SputnikPro для студентов одного из ведущих вузов Ливии – Университета Триполи
Международное новостное агентство и радио Sputnik провело мастер-класс проекта SputnikPro для студентов одного из ведущих вузов Ливии – Университета Триполи
В ходе мастер-класса участникам представили способы применения инструментов искусственного интеллекта в редакционных процессах, включая подготовку новостных материалов, анализ данных, работу с мультимедийным контентом и верификацию информации. Отдельное внимание было уделено вопросам этики, достоверности и ответственности СМИ в условиях цифровой трансформации.
Шеф редактор Sputnik Arabic Язан Аджуз отметил: "Цель агентства в сфере изучения ИИ состоит в том, чтобы повысить качество работы, ускорить доступ к информации и расширить инструменты анализа и проверки". Васим Сулейман уточнил, что "современному журналисту необходимо уметь работать с ИИ, чтобы оставаться конкурентоспособным в условиях высокой конкуренции".
Студенты Университета Триполи активно участвовали в дискуссии, задавая вопросы о перспективах профессии журналиста, конкуренции с социальными сетями и роли международных информационных агентств в формировании глобальной повестки.
© РИА Новости / Виталий БелоусовМеждународное новостное агентство и радио Sputnik провело мастер-класс проекта SputnikPro для студентов одного из ведущих вузов Ливии – Университета Триполи
Международное новостное агентство и радио Sputnik провело мастер-класс проекта SputnikPro для студентов одного из ведущих вузов Ливии – Университета Триполи
Университет Триполи – крупнейшее высшее учебное заведение Ливии, основанное в 1957 году как филиал Университета Ливии, а 1973 году в результате реорганизации получил статус самостоятельного вуза и современное название. Подготовка кадров ведётся по широкому спектру направлений на 25 факультетах, включая международные отношения, журналистику и массовые коммуникации, экономику и управление, информационные технологии, инженерные и технические специальности, медицину и фармацию, а также гуманитарные и социальные науки.В рамках инженерного факультета с 1961 года действует школа Высших технических исследований, учрежденная ЮНЕСКО.
SputnikPro — проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и медиаменеджеров, направленный на обмен опытом и развитие профессиональных связей с зарубежными коллегами. Ведущими модулей проекта выступают как медиаменеджеры Sputnik, так и другие известные российские эксперты. На сессиях обсуждают различные аспекты журналисткой профессии, включая производство мультимедийного контента, работу в социальных сетях, привлечение трафика на новостные ресурсы и многое другое.
C 2018 года встречи в очном формате прошли в 25 странах и более чем в 80 – в онлайн режиме. Число участников SputnikPro превышает 15 000 человек.
 
