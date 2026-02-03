Рейтинг@Mail.ru
Проект SputnikPro стартовал в Нигерии - РИА Новости, 03.02.2026
14:24 03.02.2026
https://ria.ru/20260203/sputnik-2071940446.html
Проект SputnikPro стартовал в Нигерии
Проект SputnikPro стартовал в Нигерии - РИА Новости, 03.02.2026
Проект SputnikPro стартовал в Нигерии
Международное информационное агентство и радио Sputnik провело модуль SputnikPro для студентов и аспирантов департамента массовых коммуникаций Университета... РИА Новости, 03.02.2026
Проект SputnikPro стартовал в Нигерии

В Нигерии провели модуль SputnikPro для студентов KASU

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Международное информационное агентство и радио Sputnik провело модуль SputnikPro для студентов и аспирантов департамента массовых коммуникаций Университета штата Кадуна (KASU) в Нигерии.
В рамках вебинара старший редактор социальных сетей Sputnik Денис Лукьянов рассказал более 60 слушателям об особенностях использования искусственного интеллекта в создании мультимедийного контента, а также ответил на вопросы о современных инструментах ИИ.
В своем приветственном слове проректор Университета штата Кадуна, профессор Абдуллахи Муса Ибрагим, представленный директором Центра цифрового разрыва и социальной информатики, профессором Айоделе Джозефом, высоко оценил инициативу организаторов, отметив, что, несмотря на все более частое злоупотребление ИИ, растет потребность в обучении студентов необходимым навыкам для ответственного и профессионального применения этой технологии. Представители университета выразили заинтересованность в продолжении сотрудничества, в том числе по линии практических мастер-классов по теме ИИ и других направлений журналистских специальностей.
Университет штата Кадуна (KASU) - государственный университет в Нигерии, расположенный в городе Кадуна. Основан в 2004 году и включает в себя 16 факультетов и более 50 кафедр, предлагая бакалаврские и магистерские программы по гуманитарным наукам, праву, искусствам, естественным и социальным наукам, медицине и инженерии.
