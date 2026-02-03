Проект SputnikPro стартовал в Нигерии

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Международное информационное агентство и радио Sputnik провело модуль SputnikPro для студентов и аспирантов департамента массовых коммуникаций Университета штата Кадуна (KASU) в Нигерии.

В рамках вебинара старший редактор социальных сетей Sputnik Денис Лукьянов рассказал более 60 слушателям об особенностях использования искусственного интеллекта в создании мультимедийного контента, а также ответил на вопросы о современных инструментах ИИ.

В своем приветственном слове проректор Университета штата Кадуна, профессор Абдуллахи Муса Ибрагим, представленный директором Центра цифрового разрыва и социальной информатики, профессором Айоделе Джозефом, высоко оценил инициативу организаторов, отметив, что, несмотря на все более частое злоупотребление ИИ, растет потребность в обучении студентов необходимым навыкам для ответственного и профессионального применения этой технологии. Представители университета выразили заинтересованность в продолжении сотрудничества, в том числе по линии практических мастер-классов по теме ИИ и других направлений журналистских специальностей.