В Тульской области будут открыты отделения адаптивного спорта

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Отделения по плаванию, настольному теннису и мини-футболу для людей с ограниченными возможностями здоровья будут созданы во всех муниципалитетах Тульской области в рамках программы развития адаптивного спорта, сообщает пресс-служба облправительства по итогам посещения губернатором региона Дмитрием Миляевым ФОКа в Веневе.

Развитие адаптивного спорта координируется и поддерживается на федеральном уровне, в том числе в рамках комиссии Госсовета по направлению "Физическая культура и спорт", которую возглавляет глава Тульской области.

"Физкультурно-оздоровительный комплекс в Веневе активно развивается и пользуется популярностью у жителей. Наибольший интерес вызывают игровые виды спорта. Мы обсудили возможность проведения здесь крупных соревнований. Для этого уже есть необходимые условия: большой оснащенный зал, трибуны на 700 мест. Мы также будем прорабатывать вопрос размещения спортсменов", – приводятся в сообщении слова Миляева.

Для людей пожилого возраста с ограничениями здоровья в ФОКе реализуется проект "Старшее поколение". Также здесь будет реализована программа для школьников "Плавание для всех" в рамках совместного проекта Минспорта и Минобразования. Особое внимание в веневском ФОКе уделяется реабилитации участников СВО.

Двухэтажный ФОК в Веневе введен в эксплуатацию в августе 2018 года. Здесь есть универсальный игровой и тренажерный залы, залы настольного тенниса, единоборств, хореографии, большой и малый бассейны. Здание доступно для маломобильных групп населения, оборудовано пандусом и лифтом.

Во вторник глава региона в рамках поездки в Веневский муниципальный округ также осмотрел новый бассейн в Тульском областном госпитале ветеранов войн и труда в поселке Грицовском. Бассейн оснащен гидромассажем, противотоком и гейзером, адаптивными тренажерами для погружения в воду, подвесной системой для разгрузки веса тела. В бассейне проходят реабилитацию участники СВО, а также пациенты круглосуточного стационара.