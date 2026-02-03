В Тульской области будут открыты отделения адаптивного спорта

Рейтинг@Mail.ru
Тульская область
 
21:03 03.02.2026 (обновлено: 21:17 03.02.2026)
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Отделения по плаванию, настольному теннису и мини-футболу для людей с ограниченными возможностями здоровья будут созданы во всех муниципалитетах Тульской области в рамках программы развития адаптивного спорта, сообщает пресс-служба облправительства по итогам посещения губернатором региона Дмитрием Миляевым ФОКа в Веневе.
Развитие адаптивного спорта координируется и поддерживается на федеральном уровне, в том числе в рамках комиссии Госсовета по направлению "Физическая культура и спорт", которую возглавляет глава Тульской области.
Дмитрий Миляев - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
Миляев: тульские объекты благоустройства должны стать точками развития
27 января, 18:01
"Физкультурно-оздоровительный комплекс в Веневе активно развивается и пользуется популярностью у жителей. Наибольший интерес вызывают игровые виды спорта. Мы обсудили возможность проведения здесь крупных соревнований. Для этого уже есть необходимые условия: большой оснащенный зал, трибуны на 700 мест. Мы также будем прорабатывать вопрос размещения спортсменов", – приводятся в сообщении слова Миляева.
Для людей пожилого возраста с ограничениями здоровья в ФОКе реализуется проект "Старшее поколение". Также здесь будет реализована программа для школьников "Плавание для всех" в рамках совместного проекта Минспорта и Минобразования. Особое внимание в веневском ФОКе уделяется реабилитации участников СВО.
Двухэтажный ФОК в Веневе введен в эксплуатацию в августе 2018 года. Здесь есть универсальный игровой и тренажерный залы, залы настольного тенниса, единоборств, хореографии, большой и малый бассейны. Здание доступно для маломобильных групп населения, оборудовано пандусом и лифтом.
Во вторник глава региона в рамках поездки в Веневский муниципальный округ также осмотрел новый бассейн в Тульском областном госпитале ветеранов войн и труда в поселке Грицовском. Бассейн оснащен гидромассажем, противотоком и гейзером, адаптивными тренажерами для погружения в воду, подвесной системой для разгрузки веса тела. В бассейне проходят реабилитацию участники СВО, а также пациенты круглосуточного стационара.
"В госпитале ветеранов войн и труда изначально стоял вопрос о том, что в дополнение ко всем способам и видам реабилитации не хватает бассейна. В течение прошлого года мы его построили. Стоимость работ составила более 45 миллионов рублей. Госпиталь сегодня эффективно работает, оказывает весь спектр необходимых мер по медицинской реабилитации. Госпиталь был доукомплектован необходимым оборудованием для помощи ребятам, которые возвращаются из зоны специальной военной операции", – отметил Миляев.
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Дмитрий Миляев обсудил на комиссии Госсовета планы по развитию спорта
29 января, 19:00
 
Тульская область
 
 
