Исследование T-Pay: в 2026 году люди решили начать новую жизнь со спорта

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. С 1 по 7 января 2026 года в категории спортивных товаров количество транзакций выросло на 8% год к году, выяснил сервис моментальных платежей T-Pay в рамках исследовательского проекта T-Data.

Исследование основано на обезличенных данных о транзакциях клиентов Т-Банка в период с 1 января 2025 года по 7 января 2026 года в категориях: книги, книжные подписки ("Литрес", MyBook, "МТС Строки", "Патефон"), косметика, медицина, одежда и обувь, онлайн-образование, салоны красоты, спорттовары, фитнес (без учета трат на маркетплейсах).

© Фото предоставлено Т-банком Исследование T-Pay © Фото предоставлено Т-банком Исследование T-Pay

Анализ динамики расходов показывает, что приоритеты у россиян с 2025 года изменились. С 1 по 7 января текущего года общий объем трат на товары и услуги, традиционно связанные с реализацией данных себе новогодних обещаний начать новую жизнь, уменьшился на 3% год к году, отмечают аналитики. Снижение произошло за счет сокращения количества транзакций на 11%. При этом средний чек вырос на 9%.

Наиболее заметное сокращение объема трат по сравнению с началом 2025 года зафиксировано в категориях онлайн-образования (– 39%), книг и косметики (– 16%), подписных книжных сервисов (– 6%), а также одежды и обуви (– 5%). Одновременно в структуре расходов усилился фокус на тратах, связанных с физической активностью и заботой о себе: объем трат на спорттовары вырос на 10%, на медицинские услуги ― на 7%, на салоны красоты ― на 6%, на фитнес ― на 3%.

Самое очевидное снижение количества покупок пришлось на онлайн-образование (− 30%), книги (− 23%) и косметику (− 19%). А в категории спорттоваров количество транзакций выросло на 8% ― в отличие от начала 2025 года.

Что касается среднего чека, то в новогодние праздники его рост был зафиксирован практически во всех категориях, за исключением образования, где показатель снизился на 13%, и подписных книжных сервисов, в которых он остался без изменений. По сравнению с аналогичным периодом начала 2025 года это отражает изменение структуры потребления: рост среднего чека происходил на фоне сокращения количества покупок.

© Фото предоставлено Т-банком Исследование T-Pay © Фото предоставлено Т-банком Исследование T-Pay

По сравнению с первой неделей прошлого года на новогодних праздниках 2026-го наиболее заметно вырос средний чек на посещение салонов красоты и медицинские услуги — на 17% по обеим категориям. Средний чек на книги увеличился на 9%, на фитнес — на 6%. При этом рост среднего чека в офлайне в ряде категорий оказался заметнее, чем в онлайне.

При этом, отмечается в исследовании, рост среднего чека в офлайне в ряде категорий оказался заметнее, чем в онлайне. В офлайне средний чек на медицинские услуги вырос на 17%, с 4 839 до 5 682 рублей, тогда как в онлайне снизился на 4%, с 6 491 рублей до 6 227. Аналогичная динамика наблюдается в салонах красоты: чек увеличился с 2 334 до 2 736 рублей (+17%). При покупке книг в офлайне средний чек вырос на 9%, до 916 рублей (в онлайне — на 4%, до 1 133 рублей), в косметике — на 5%, до 1 504 рублей (в онлайне рост составил 7%, до 3 878 рублей). В офлайне средний чек по спорттоварам вырос с 2 907 до 3 109 рублей — 7%.