Исследование T-Pay: в 2026 году люди решили начать новую жизнь со спорта - РИА Новости, 03.02.2026
13:32 03.02.2026
Исследование T-Pay: в 2026 году люди решили начать новую жизнь со спорта
Исследование T-Pay: в 2026 году люди решили начать новую жизнь со спорта
Исследование T-Pay: в 2026 году люди решили начать новую жизнь со спорта
С 1 по 7 января 2026 года в категории спортивных товаров количество транзакций выросло на 8% год к году, выяснил сервис моментальных платежей T-Pay в рамках... РИА Новости, 03.02.2026
т-банк (ао «тинькофф банк»)
2026
т-банк (ао «тинькофф банк»)
Т-Банк (АО «Тинькофф Банк»)
Исследование T-Pay: в 2026 году люди решили начать новую жизнь со спорта

Исследование T-Pay: россияне решили начать новую жизнь в 2026 году со спорта

Девушка занимается на беговой дорожке в спортзале
Девушка занимается на беговой дорожке в спортзале - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© Getty Images / Halfpoint
Девушка занимается на беговой дорожке в спортзале. Архивное фото
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. С 1 по 7 января 2026 года в категории спортивных товаров количество транзакций выросло на 8% год к году, выяснил сервис моментальных платежей T-Pay в рамках исследовательского проекта T-Data.
Исследование основано на обезличенных данных о транзакциях клиентов Т-Банка в период с 1 января 2025 года по 7 января 2026 года в категориях: книги, книжные подписки ("Литрес", MyBook, "МТС Строки", "Патефон"), косметика, медицина, одежда и обувь, онлайн-образование, салоны красоты, спорттовары, фитнес (без учета трат на маркетплейсах).
Исследование T-Pay
Исследование T-Pay - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© Фото предоставлено Т-банком
Исследование T-Pay
Анализ динамики расходов показывает, что приоритеты у россиян с 2025 года изменились. С 1 по 7 января текущего года общий объем трат на товары и услуги, традиционно связанные с реализацией данных себе новогодних обещаний начать новую жизнь, уменьшился на 3% год к году, отмечают аналитики. Снижение произошло за счет сокращения количества транзакций на 11%. При этом средний чек вырос на 9%.
Наиболее заметное сокращение объема трат по сравнению с началом 2025 года зафиксировано в категориях онлайн-образования (– 39%), книг и косметики (– 16%), подписных книжных сервисов (– 6%), а также одежды и обуви (– 5%). Одновременно в структуре расходов усилился фокус на тратах, связанных с физической активностью и заботой о себе: объем трат на спорттовары вырос на 10%, на медицинские услуги ― на 7%, на салоны красоты ― на 6%, на фитнес ― на 3%.
Самое очевидное снижение количества покупок пришлось на онлайн-образование (− 30%), книги (− 23%) и косметику (− 19%). А в категории спорттоваров количество транзакций выросло на 8% ― в отличие от начала 2025 года.
Что касается среднего чека, то в новогодние праздники его рост был зафиксирован практически во всех категориях, за исключением образования, где показатель снизился на 13%, и подписных книжных сервисов, в которых он остался без изменений. По сравнению с аналогичным периодом начала 2025 года это отражает изменение структуры потребления: рост среднего чека происходил на фоне сокращения количества покупок.
Исследование T-Pay
Исследование T-Pay - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© Фото предоставлено Т-банком
Исследование T-Pay
По сравнению с первой неделей прошлого года на новогодних праздниках 2026-го наиболее заметно вырос средний чек на посещение салонов красоты и медицинские услуги — на 17% по обеим категориям. Средний чек на книги увеличился на 9%, на фитнес — на 6%. При этом рост среднего чека в офлайне в ряде категорий оказался заметнее, чем в онлайне. Средний чек на книги увеличился на 9%, на фитнес — на 6%.
При этом, отмечается в исследовании, рост среднего чека в офлайне в ряде категорий оказался заметнее, чем в онлайне. В офлайне средний чек на медицинские услуги вырос на 17%, с 4 839 до 5 682 рублей, тогда как в онлайне снизился на 4%, с 6 491 рублей до 6 227. Аналогичная динамика наблюдается в салонах красоты: чек увеличился с 2 334 до 2 736 рублей (+17%). При покупке книг в офлайне средний чек вырос на 9%, до 916 рублей (в онлайне — на 4%, до 1 133 рублей), в косметике — на 5%, до 1 504 рублей (в онлайне рост составил 7%, до 3 878 рублей). В офлайне средний чек по спорттоварам вырос с 2 907 до 3 109 рублей — 7%.
Офлайн-траты выросли прежде всего за счет увеличения доли расходов на очные услуги и покупки "здесь и сейчас", считают в T-Pay. По оценкам аналитиков, в период новогодних праздников у потребителей появляется больше свободного времени для посещения офлайн-точек, что ведет к росту числа визитов в медицинские центры, салоны красоты и на процедуры, которые не предполагают онлайн-формата и, как правило, характеризуются более высоким средним чеком.
Девушка сканирует QR-код при входе в Зеленоградский музей кукол - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
Россия в 2026 году завершит переход на единый платежный QR-код
28 декабря 2025, 06:59
 
