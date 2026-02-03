https://ria.ru/20260203/spetssluzhby-2071970412.html
Украинские спецслужбы активизировали набор наемников, заявил Лисняк
Украинские спецслужбы вербуют иностранных наемников в дипломатических загранучреждениях из-за острой нехватки личного состава ВСУ, заявил журналистам... РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T15:36:00+03:00
в мире
харьковская область
украина
швейцария
вооруженные силы украины
Новости
Украинские спецслужбы активизировали набор наемников, заявил Лисняк
Лисняк: украинские спецслужбы активизировали набор наемников через дипмиссии