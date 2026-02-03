Рейтинг@Mail.ru
Украинские спецслужбы активизировали набор наемников, заявил Лисняк - РИА Новости, 03.02.2026
15:36 03.02.2026
Украинские спецслужбы активизировали набор наемников, заявил Лисняк
Украинские спецслужбы активизировали набор наемников, заявил Лисняк - РИА Новости, 03.02.2026
Украинские спецслужбы активизировали набор наемников, заявил Лисняк
Украинские спецслужбы вербуют иностранных наемников в дипломатических загранучреждениях из-за острой нехватки личного состава ВСУ, заявил журналистам... РИА Новости, 03.02.2026
Украинские спецслужбы активизировали набор наемников, заявил Лисняк

Лисняк: украинские спецслужбы активизировали набор наемников через дипмиссии

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Украинские спецслужбы вербуют иностранных наемников в дипломатических загранучреждениях из-за острой нехватки личного состава ВСУ, заявил журналистам заместитель главы российской администрации Харьковской области Евгений Лисняк.
"В условиях острой нехватки личного состава в боевых подразделениях ВСУ украинские спецслужбы активизировали привлечение дипломатических загранучреждений к мероприятиям по вербовке новых участников "Интернационального легиона", - сказал Лисняк.
Американские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
"Ввязываться в войну". План США и Европы против России поразил журналиста
Вчера, 14:52
По его словам, на информационных порталах и в зданиях дипмиссий Украины в Швейцарии и Франции разместили объявления о наборе кандидатов для вступления в ряды ВСУ.
"Представителям азербайджанской и турецкой диаспор указанных стран регулярно направляются сообщения с предложениями пройти обучение по управлению беспилотными летательными системами и вступить в подразделение БПЛА "Интернационального легиона", - добавил Лисняк.
Рютте: Войска НАТО появятся на Украине сразу после заключения мира - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Рютте: войска НАТО появятся на Украине после заключения мира
Вчера, 13:04
 
