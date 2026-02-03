https://ria.ru/20260203/spetsoperatsiya-2071953649.html
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 03.02.2026
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 03.02.2026 - РИА Новости, 03.02.2026
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 03.02.2026
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T15:51:00+03:00
2026-02-03T15:51:00+03:00
2026-02-03T15:51:00+03:00
инфографика
россия
украина
вооруженные силы украины
спецоперация
херсонская область
луганская народная республика
донецкая народная республика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1823955979_0:1:1440:811_1920x0_80_0_0_f591fa6a721f81119443242e557444a7.png
россия
украина
херсонская область
луганская народная республика
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1823955979_180:0:1261:811_1920x0_80_0_0_8c6cb8e7ac3c2ddfab3d5075122529ea.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, вооруженные силы украины, спецоперация, херсонская область , луганская народная республика, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), инфографика
Инфографика, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Спецоперация, Херсонская область , Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.
О спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Российская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.
Данные Минобороны и администраций новых регионов на 3 февраля 2026 года
За прошедшие сутки российские подразделе нанесли поражение пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS и 99 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 670 самолетов, 283 вертолета, 112 079 беспилотников, 649 зенитных ракетных комплексов, 27 459 танков и других бронемашин, 1 657 реактивных систем залпового огня, 33 021 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 53 553 единицы автомобильной техники.