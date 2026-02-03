Боевики ВСУ обстреливали позиции сослуживцев под Петровкой

ДОНЕЦК, 3 фев — РИА Новости. Боевики ВСУ в ходе боев за населенный пункт Петровка в Запорожской области открывали огонь по позициям своих же сослуживцев, пытаясь не допустить их отхода, рассказал РИА Новости заместитель командира взвода группировки войск "Восток" с позывным "Гром".

"Мы штурмовали один из опорных пунктов, расстояние между позициями у них было порядка 200–300 метров. Пока мы еще не зашли, по радиостанции перехватили их переговоры — они докладывали, что мы подходим и начинаем штурм", — рассказал собеседник агентства.