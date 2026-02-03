Рейтинг@Mail.ru
Боевики ВСУ обстреливали позиции сослуживцев под Петровкой
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
06:30 03.02.2026
Боевики ВСУ обстреливали позиции сослуживцев под Петровкой
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
Боевики ВСУ обстреливали позиции сослуживцев под Петровкой

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военнослужащие. Архивное фото
ДОНЕЦК, 3 фев — РИА Новости. Боевики ВСУ в ходе боев за населенный пункт Петровка в Запорожской области открывали огонь по позициям своих же сослуживцев, пытаясь не допустить их отхода, рассказал РИА Новости заместитель командира взвода группировки войск "Восток" с позывным "Гром".
"Мы штурмовали один из опорных пунктов, расстояние между позициями у них было порядка 200–300 метров. Пока мы еще не зашли, по радиостанции перехватили их переговоры — они докладывали, что мы подходим и начинаем штурм", — рассказал собеседник агентства.
После этого украинские подразделения начали наносить удары по своим же позициям.
"Они открыли огонь по своим. Сначала по их блиндажу прилетели FPV-дроны, в том числе "Баба-Яга" (тяжелый дрон ВСУ - ред.), а с другой стороны по ним работал крупнокалиберный пулемет. Отхода им не дали никакого", — подчеркнул он.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
ВС России уничтожили до 20 единиц техники ВСУ в Петровке
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьВооруженные силы Украины
 
 
Заголовок открываемого материала